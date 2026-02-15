Slušaj vest

Bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić nastavio je da udara po svojima komentarišući aktuelne teme tokom gostovanja u "Dnevniku" gde je jasno istakao da ova vlast više od prethodne ulaže u poljoprivredu.

- Ja sam vrlo oštro reagova na Tviteru na saopštenje gde se traži zabrana, gde postoje 3 zahteva, prvi je zabrana uvoza mleka i mlečnih prozivoda, druga ispitivanje zakonskog rada ministra i treća stvar šefa, direktora uprave za agrarna plaćanja. 

Kako je istakao to su potpuno besmislene stvari. 

- Ja moram reći da u ovom trenutku ti apsolutno nema smisla, kada vi jednostrano raskinete ugovor o slobodnoj trgovini koji je CEFTA i EU, mi ugrožavamo gotovo 5 i po milijardi izvoza poljoprivrednih proizvoda koje imamo svake godine, a naš cilj je da imamo 15 milijardi i do toga moramo vrlo brzo doći. 

Ješić ističe da ne mogu tako ozbiljni ljudi koji se bave tako ozbiljnim poslom da takve stvari izjavljuju. 

- Milijardu evra se otprilike negde ulaže u poljoprivredu i on jeste defakto nominalno veći, kao što je i budžet veći zato što su nominalno drugačije cene u ovom trenutku - zaključio je Ješić.

Ne propustitePolitikaNASTAVLJA SE RAT: Sada i blokaderi jasno kažu da je ono što poljoprivrednici koji blokiraju puteve traže - glupost
Cacak Mrcajevci protest poljoprivrednika i mlekara, foto RINA (5).jpg
PolitikaENO IM SEVERNA KOREJA! Ješić žestoko opleo po blokaderima sa fakulteta: "Lupetaju za sve novce"
Goran Ješić.jpg
Politika"MILA PAJIĆ I JEŠIĆ ROVARE PO STUDENTSKOM POKRETU" Blokaderi udarili redom na protivnike vlasti: Zanima ih samo da dođu do vlasti i uzimaju pare i sredstva!
Mila Pajić Goran Ješić
PolitikaBLOKADERI PUCAJU PO ŠAVOVIMA! Ješić otvorio novi "ratni" front na Iksu: Retvituje objave protiv "studenata", zborova i Mila Lompara - PROZIVA GA ZA FAŠIZAM
Goran Ješić Milo Lompar