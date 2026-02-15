Slušaj vest

Bivši visoki funkcioner Demokratske stranke (DS) Goran Ješić nastavio je da udara po svojima komentarišući aktuelne teme tokom gostovanja u "Dnevniku" gde je jasno istakao da ova vlast više od prethodne ulaže u poljoprivredu.

- Ja sam vrlo oštro reagova na Tviteru na saopštenje gde se traži zabrana, gde postoje 3 zahteva, prvi je zabrana uvoza mleka i mlečnih prozivoda, druga ispitivanje zakonskog rada ministra i treća stvar šefa, direktora uprave za agrarna plaćanja.

Kako je istakao to su potpuno besmislene stvari.

- Ja moram reći da u ovom trenutku ti apsolutno nema smisla, kada vi jednostrano raskinete ugovor o slobodnoj trgovini koji je CEFTA i EU, mi ugrožavamo gotovo 5 i po milijardi izvoza poljoprivrednih proizvoda koje imamo svake godine, a naš cilj je da imamo 15 milijardi i do toga moramo vrlo brzo doći.

Ješić ističe da ne mogu tako ozbiljni ljudi koji se bave tako ozbiljnim poslom da takve stvari izjavljuju.