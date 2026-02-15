Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima sa predsednikom Republike Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, nakon sastanka Saveta strateško partnerstvo, potpisivanja i razmene bilateralnih dokumenata.

"Poštovani predsedniče i dragi prijatelju, želim da izrazim veliko poštovanje prema narodu Azerbejdžana i prema Vama lično. Razgovarali smo danas o svim važnim pitanjima u Evropi i svetu, konsultovali se otvoreno i iskreno, i potvrdili da imamo odnos poverenja u kojem smo uvek spremni da razgovaramo, posebno u trenucima izazova i kriza", napisao je Vučić na svom Instagram nalogu i dodao:

- Naša saradnja raste u svim oblastima društvenog života od ekonomije, energetike i poljoprivrede, do inovacija, investicija i infrastrukture. Razgovarali smo i o turizmu, otvaranju nove avio-linije Beograd – Baku, kao i o učešću Azerbejdžana na izložbi EXPO 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju posvetili smo strateškoj saradnji u oblasti energetike, jer pred nama je era električne energije, novih tehnologija i veštačke inteligencije, i zato moramo da obezbedimo stabilne i dugoročne izvore energije. Zahvalan predsedniku Alijevu na spremnosti da lično podrži zajedničke projekte u ovoj oblasti. Imamo razvijenu i sadržajnu vojno-tehničku saradnju, kao i odličnu saradnju naših ministarstava spoljnih poslova. Čak i kada su pred nama bila najteža pitanja, Azerbejdžan je bio uz Srbiju, kao što je i Srbija uvek bila uz Azerbejdžan. To je odnos uzajamnog poverenja i poštovanja koji ćemo nastaviti da negujemo i u budućnosti, bez obzira na izazove sa kojima se suočavamo.

- Poštovani predsedniče, verujem u uzajamno poštovanje i prijateljstvo naših dveju zemalja. Srbija će nastaviti da se ponaša odgovorno, iskreno i posvećeno daljem jačanju tih odnosa. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom postići još mnogo toga u interesu i na dobrobit naroda Azerbejdžana i naroda Srbije.

- Hvala vam još jednom na prijateljstvu i podršci. Živelo prijateljstvo Srbije i Azerbejdžana - poručio je Vučić.

Ne propustiteInfoBizPROJEKAT OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA SRBIJU! Do 2029. godine gradnja gasne elektrane do 500 megavata, Vučić zamolio Alijeva da se lično uključi
Aleksandar Vučić Ilham Alijev Vučić Alijev (7).jpeg
InfoBizVučić: Uskoro direktan let Beograd-Baku: Azerbejdžan će pomoći u gradnji gasne elektrane u Srbiji
Screenshot 2026-02-15 143313.jpg
Politika"KONKRETNO SAM PRIČAO O GASNOJ ELEKTRANI S PREDSEDNIKOM ALIJEVOM" Vučić: Prekretnica u odnosima, uskoro direktan let Beograd - Baku i poseta Azerbejdžanu! FOTO
Ilham Alijev Aleksandar Vučić Sastanak 666.jpg
PolitikaSNAŽNE REČI PREDSEDNIKA VUČIĆA NA SRETENJE: Zajedno, napornim radom, verom da možemo i moramo bolje, promenili smo lice Srbije (VIDEO)
Aleksandar Vučić