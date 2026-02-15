"Poštovani predsedniče i dragi prijatelju, želim da izrazim veliko poštovanje prema narodu Azerbejdžana i prema Vama lično. Razgovarali smo danas o svim važnim pitanjima u Evropi i svetu, konsultovali se otvoreno i iskreno, i potvrdili da imamo odnos poverenja u kojem smo uvek spremni da razgovaramo, posebno u trenucima izazova i kriza", napisao je Vučić na svom Instagram nalogu i dodao:

- Naša saradnja raste u svim oblastima društvenog života od ekonomije, energetike i poljoprivrede, do inovacija, investicija i infrastrukture. Razgovarali smo i o turizmu, otvaranju nove avio-linije Beograd – Baku, kao i o učešću Azerbejdžana na izložbi EXPO 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju posvetili smo strateškoj saradnji u oblasti energetike, jer pred nama je era električne energije, novih tehnologija i veštačke inteligencije, i zato moramo da obezbedimo stabilne i dugoročne izvore energije. Zahvalan predsedniku Alijevu na spremnosti da lično podrži zajedničke projekte u ovoj oblasti. Imamo razvijenu i sadržajnu vojno-tehničku saradnju, kao i odličnu saradnju naših ministarstava spoljnih poslova. Čak i kada su pred nama bila najteža pitanja, Azerbejdžan je bio uz Srbiju, kao što je i Srbija uvek bila uz Azerbejdžan. To je odnos uzajamnog poverenja i poštovanja koji ćemo nastaviti da negujemo i u budućnosti, bez obzira na izazove sa kojima se suočavamo.