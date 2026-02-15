Slušaj vest

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ankari i srdačan doček koji mu je upriličio predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izazvali su opštu histeriju u regionu.

Za samo nekoliko trenutaka Sarajevo je pokazalo da im je ovakva vrsta poštovanja srpskog predsednika trn u oku, pa su se odmah pokrenula pitanja gde je Bosna i Hercegovina u svemu tome i kako se sada stvari diplomatski pozicioniraju.

- Šta se dešava sa islamskim državama, zemljama u kojima su muslimani većina, kakav je njihov odnos prema BiH, budimo direktni, prema muslimanima i zbog muslimana. Vučić u Turskoj ima status prijatelja, ko se seća da li je ijedan BiH predsednik ili predstavnik u Ankari dočekan kao Vučić, svaki put a potogotov sinoć, još su mu Turci i svirali. Kao da je Turska "Tamo daleko" od Bosne - rekao je voditelj aludirajući da je Vučiću odsvirana pesma "Tamo daleko".

Podsetimo, Aleksandar Vučić boravio je u jednodnevnoj poseti Turskoj i poručio da je imao izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Erdogan je veliki svetski lider, Turska je jedan od naših najvažnijih partnera. Imali smo izuzetno produktivne razgovore o svim pitanjima. Beskrajno hvala na izuzetnom gostoprimstvu Erdoganu, sa nestrpljenjem Vas očekujemo u Srbiji - naveo je Vučić na Iks nalogu "avucic".

Vučić je tokom zajedničkog obraćanja sa Erdoganom naglasio da su imali izuzetno produktivne razgovore o svim konkretnim pitanjima i istakao da Srbija razume politički i ekonomski značaj Turske koja je jedan od navažnijih partnera Srbije.

Ankara je bila okićena bilbordima na kojima su fotografije predsednika Vučića i njegovog turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana, uz sledeći tekst:

- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - Dobrodošli u Tursku!