Novi skandal u režiji blokadera viđen je na protestu “Valjevo pamti“ održanom u subotu u ovom gradu, gde su organizatori ponovo pokušali da politički kapitalizuju jednu od najmonstruoznijih laži plasiranih u javnosti - priču o navodno pretučenom dečaku, koji je u nekim njihovim obradama čak proglašavan i ubijenim. I dečak i događaj su potpuno izmišljeni s ciljem da se stvori lažni utisak i emotivni naboj u javnosti da je Vučić tiranin koji je zarad održanja na vlasti spreman i da ubija decu.

Ipak, ono što je posebno šokantno jeste činjenica da se tokom subotnjeg skupa niko nije osvrnuo na sopstvene tvrdnje koje su mesecima širili, iako je odavno potvrđeno da takav slučaj nikada nije postojao.

Slogan “Valjevo pamti“ trebalo je da sugeriše na policijsku brutalnost, ali građani Srbije pamte samo brutalnu manipulaciju emocijama javnosti. U jednom trenutku išlo se toliko daleko da se govorilo čak i o ubistvu, bez ijednog dokaza, imena ili bilo kakve potvrde da je iko nastradao.

Da je reč o čistoj izmišljotini, još tada je jasno saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, naglašavajući da u zdravstvenim ustanovama nije evidentiran nikakav pacijent koji odgovara tim tvrdnjama. Prema njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić lično je insistirao da se proveri svaka informacija, tražeći potvrdu da li takav slučaj postoji, ali odgovora nije bilo jer pacijent, jednostavno, nikada nije ni postojao!

Slične navode potvrdio je i ministar policije Ivica Dačić, koji je naveo da su proveravane sve bolnice, pacijenti i prijave, pa čak i porodice ljudi koji su tog dana imali povrede, ali nikakav “pretučeni dečak“ nije pronađen.

Uprkos tome, blokaderi i njima bliski mediji nastavili su da šire priču bez ikakvog dokaza, čime su svesno uznemiravali javnost i pokušavali da stvore atmosferu nasilja i sukoba.

Ovakav scenario nije izolovan slučaj, već deo šire matrice dezinformisanja koja se ponavlja. Nepostojeći slučaj sa navodno pretučenom studentkinjom takođe je iskorišćen za manipulaciju građana, kada je opozicioni političar Borko Stefanović tvrdio da je policija brutalno pretukla devojku, iako je sama studentkinja to kasnije demantovala.

Lista laži tu se ne završava. Javnost je prethodno bila zasuta tvrdnjama o “zvučnom topu“ tokom protesta u Beogradu, koje su kasnije demantovane analizama ruske Federalna služba bezbednosti, zatim pričom o navodnoj smrti deteta u Valjevu, kao i tvrdnjama da je tokom protesta u Novom Sadu na demonstrante pušten CN gas, što je takođe utvrđeno kao netačno.

Sve to ukazuje na jasan obrazac: plasirati što šokantniju optužbu, izazvati strah i bes kod građana, a zatim politički profitirati na haosu koji bi takva atmosfera mogla da proizvede. Kada se laž razotkrije, odgovornosti nema, izvinjenja nema, povlačenja nema.

Upravo zato protest “Valjevo pamti“ mnogi vide kao vrhunac cinizma. Jer, organizatori su pokušali da podignu tenzije pozivajući se na događaj koji se nikada nije desio, dok su potpuno prećutali činjenicu da je njihova ključna optužba odavno razotkrivena kao neistina.