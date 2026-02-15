Politika
NAJVIŠA ZGRADA NA SVETU U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE! Vučić objavio snimak, Ujedinjeni Arapski Emirati čestitali Dan državnosti: "Hvala, dragi prijatelji!" VIDEO
Na najvišoj zgradi na svetu Burdž Kalifi u Dubaiju, kao i na zgradi ADNOC kompanije u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima osvanuo je prikaz srpske zastave u znak Dana državnosti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak i zahvalio se arapskim prijateljima.
- Hvala, dragi prijatelji! Burdž Kalifa u Dubaiju večeras u bojama srpske zastave - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.
Foto: Kurir
