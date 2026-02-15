Slušaj vest

Na najvišoj zgradi na svetu Burdž Kalifi u Dubaiju, kao i na zgradi ADNOC kompanije u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima osvanuo je prikaz srpske zastave u znak Dana državnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak i zahvalio se arapskim prijateljima. 

- Hvala, dragi prijatelji! Burdž Kalifa u Dubaiju večeras u bojama srpske zastave - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.

dafea92c-db33-4165-a788-90d34fd2eb86.jpeg
Foto: Kurir

e343e6d5-780e-41d2-beaf-24d6cb580ba3.jpeg
Foto: Kurir

Ne propustitePolitikaSARAJEVO PUCA OD MUKE, PRIZNALI DA NIKO NIJE KAO VUČIĆ! Erdogan srpskog predsednika dočekao kao sultana, Turci mu svirali "Tamo daleko" VIDEO
Aleksandar Vučić Tajip Erdogan
PolitikaEVO O ČEMU SU RAZGOVARALI VUČIĆ I ALIJEV, OGLASIO SE PREDSEDNIK SRBIJE: Čak i kada su pred nama bila najteža pitanja, Azerbejdžan je bio uz Srbiju (FOTO)
Screenshot 2026-02-15 155633.jpg
InfoBizPROJEKAT OD SUŠTINSKOG ZNAČAJA ZA SRBIJU! Do 2029. godine gradnja gasne elektrane do 500 megavata, Vučić zamolio Alijeva da se lično uključi
Aleksandar Vučić Ilham Alijev Vučić Alijev (7).jpeg
Politika"KONKRETNO SAM PRIČAO O GASNOJ ELEKTRANI S PREDSEDNIKOM ALIJEVOM" Vučić: Prekretnica u odnosima, uskoro direktan let Beograd - Baku i poseta Azerbejdžanu! FOTO
Ilham Alijev Aleksandar Vučić Sastanak 666.jpg