Još jedan skandalozan "nastup" u kojem se veličaju ustaše i zloglasni Ante Pavelić zabeležen je, a gde drugo nego - u Hrvatskoj!

Naime, na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, legitimni predstavnik hrvatske vlasti, tj. saborski zastupnik i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro, snimljen je kako peva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva „vodom svih Hrvata“.

Skandal: Josip Dabro peva o Paveliću! Izvor: Kurir

Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao” o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove: „U Madridu grobnicu od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, koji se odnose na ustaškog vođu Antu Pavelića koji je sahranjen u Madridu. Uz to je dobio i komentar „samo za Milorada”, verovatno aludirajući predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Ovakvi snimci još jedan su dokaz da se Hrvatska nije pomakla ni koraka od ustaške prošlosti, niti su njeni zvaničnici spremni da takvu prošlost osude, već je, naprotiv, i dalje veličaju.