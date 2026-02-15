- Dve prijateljske zemlje, Srbija i Azerbejdžan, odluke su da razvijaju strateško partnerstvo, čeka nas svetla budućnost u odnosu na naše zemlje. Hvala iskusnom državniku i pravom narodnom lideru predsedniku Alijevu što je uvek svoje znanje delio sa mnom - naveo je predsednik Vučić.

- Naša saradnja raste u svim sferama društvenog života, značajnija i veća, i verujem da ćemo uz više rada i truda, marljivijeg pristupa sa naše strane, doći do još boljih rezultata u budućnosti. Ja imam ogromno poverenje u reč gospodina Alijeva, ja verujem da on tu isto oseća i prema našoj zemlji, i mi ćemo nastaviti tako da se ponašamo. Čak i kad su najteža pitanja postavljena, Azerbejdžan je bio uz Srbiju i Srbija je bila uz Azerbejdžan i to će tako biti i u budućnosti.