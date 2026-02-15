Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana državnosti, ambasada Srbije u Kanadi organizovala je svečani prijem u zgradi Parlamenta Kanade, kojem je prisustvovalo vise od 500 zvanica iz kanadskih zvaničnih institucija, diplomatskog kora, predstavnika privrede, medija i srpske dijaspore.

Dan državnosti u parlamentu Kanade Foto: Andrej Stojanovic

Počasni gosti bili su Jasir Nakvi, parlamentarni sekretar ministra za međunarodnu trgovinu (u kanadskom sistemu jedan nivo ispod ministra) i savezni poslanik Nenad Kuruc, predsednik Kanadsko - srpske Parlamentarne grupa prijateljstva u Parlamentu Kanade, koji je i pomogao da se prijem po prvi put održi u prostorijama Parlamenta Kanade.

Kanada, Dan državnosti Izvor: ANDREJ STOJANOVIC

Ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević istakao je višestruku vaznost Sretenja kao duhovnog i svetovnog praznika, koji je obeležio srpsku borbu za slobodu i izgradnju državnosti.

Parlamentarni sekretar Nakvi istako neophodnost daljeg jačanja bilateralnih odnosa Srbije i Kanade u svim oblastima i podvukao da postoji potentical za dalje unapređenje trgovinske saradnje. Nenad Kuruc se jos jednom osvrnuo na značaj Sretenja i naglasio da je srpska dijaspora decenijama doprinosila izgradnji i jačanju Kanade. Kuruc je održao i govor u Parlamentu Kanade povodom obeležavanja Sretenja.

