KO PLJUNE UVIS, PADNE MU NA OBRAZ Kozarev osudio pokušaj prekidanja obeležavanja Dana državnosti u Briselu: Ne može šačica izroda da pokvari šajkaču na Manekenu
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev osudio je danas pokušaj grupe aktivista "Palac gore" da prekinu simboličnu manifestaciju obeležavanja Dana državnosti Srbije u Briselu.
- Naš narod kaže "Ko pljune uvis, padne mu na obraz". Pokušaj pravljenja sramnih scena u Briselu u danu najvećeg državnog praznika, kad treba da budemo jedinstveniji nego ikad, ako ni zbog čega drugog, a ono bar oko onoga što nam baš kolektivno ide — u inat, recimo raznim silama osovine koje nas opet vrebaju, u novoformiranju, ili u istorijskom obnavljanju, svejedno - naveo je Kozarev na mreži X.
Kako je dodao, i kad nam se pruži prilika da Manekenu Pisu stavimo šajkaču i budemo ponosni na Srbiju u srcu Evrope, pojave se neki sa crvenim rukavicama.
- Ali to nisu oni na čiji bi prkos naš narod bio ponosan mnogo puta kroz istoriju. Ovo su neki što teraju inat najviše sebi, pa onda svome, a rade po logici "što gore to bolje." Čestitam trojici srpskih ambasadora u Briselu na dostojanstvenom i časnom držanju nasuprot provokatorima - rekao je Kozarev.
On je poručio da ti što su pokušali da sabotiraju proslavu praznika (valjda) svoje zemlje obraza ni nemaju, džaba im poslovice.
- Ne može šačica izroda da pokvari šajkaču na Manekenu. A ni da nam ukalja opanke - zaključio je Kozarev.
Kurir.rs