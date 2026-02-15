Slušaj vest

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev osudio je danas pokušaj grupe aktivista "Palac gore" da prekinu simboličnu manifestaciju obeležavanja Dana državnosti Srbije u Briselu.

- Naš narod kaže "Ko pljune uvis, padne mu na obraz". Pokušaj pravljenja sramnih scena u Briselu u danu najvećeg državnog praznika, kad treba da budemo jedinstveniji nego ikad, ako ni zbog čega drugog, a ono bar oko onoga što nam baš kolektivno ide — u inat, recimo raznim silama osovine koje nas opet vrebaju, u novoformiranju, ili u istorijskom obnavljanju, svejedno - naveo je Kozarev na mreži X.

Kako je dodao, i kad nam se pruži prilika da Manekenu Pisu stavimo šajkaču i budemo ponosni na Srbiju u srcu Evrope, pojave se neki sa crvenim rukavicama.

- Ali to nisu oni na čiji bi prkos naš narod bio ponosan mnogo puta kroz istoriju. Ovo su neki što teraju inat najviše sebi, pa onda svome, a rade po logici "što gore to bolje." Čestitam trojici srpskih ambasadora u Briselu na dostojanstvenom i časnom držanju nasuprot provokatorima - rekao je Kozarev.

On je poručio da ti što su pokušali da sabotiraju proslavu praznika (valjda) svoje zemlje obraza ni nemaju, džaba im poslovice.

- Ne može šačica izroda da pokvari šajkaču na Manekenu. A ni da nam ukalja opanke - zaključio je Kozarev.