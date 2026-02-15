Slušaj vest

Blokader Vladimir Štimac prekršio je danas sudsku meru zabrane posećivanja svih javnih skupova, pojavljivanjem i govorom na skupu blokadera u Orašcu.

Njemu je, podsetimo, Viši sud u Beogradu izrekao meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta — tako da mu se zabranjuje posećivanje svih javnih skupova i prijavljenih i neprijavljenih.

- Prema zakonu, ukoliko prekrši meru zabrane, sud po prijemu obaveštenja od policije o kršenju ove mere automatski mu određuje pritvor - pojašnjava sagovornik Kurira.

Osumnjičen za podsticanje nemira

Podsetimo, protiv Štimca se u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu vodi postupak zbog sumnje da je osumnjičen 2. novembra pred okupljenim građanima, koji su ga snimali i to kasnije objavljivali na društvenim mrežama, pozivao građane da dođu pred Dom Narodne skupštine, sve vreme psovao pripadnike policije i učesnike skupa u Pionirskom parku, pokušavajući da napravi emotivni naboj, uz tvrdnje da policija napada Dijanu Hrku, majku mladića koji je poginuo 1. novembra 2024. godine prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja je tada štrajkovala glađu.

To je, podsetimo, dovelo do okupljanja građana ispred Doma Narodne skupštine, koji su motivisani pozivima Štimca napadali policajce i učesnke drugog skupa, gađajući ih pirotehničkim sredstvima, staklenim flašama i kamenjem, usled čega je jedan policijski službenik zadobio tešku telesnu povredu u predelu potkolenice.

Istom prilikom prouzrokovan je požar na šatoru koji koriste učesnici skupa u Pionirskom parku.