Poslanik u hrvatskom Saboru i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac osudio je danas snimak na kojem poslanik iz Domovinskog pokreta Josip Dabro peva stihove u kojima ustaškog vođu fašističke Nezavisne Države Hrvatske Antu Pavelića naziva "vođom svih Hrvata".

Pupovac je istakao da takve pesme, u kojima se veliča ustaštvo, predstavljaju "veličanje zla" i pretnju ne samo njemu, već i Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda u Hrvatskoj.

"Ova pesma, kao i druge pesme u kojima se veliča ustaštvo, predstavlja veličanje zla i pretnju ne samo meni, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. Ovo, kao i druga slična pevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj", rekao je Pupovac.

Snimak na kojem Dabro peva stihove pesme "Kad je Stjepan Radić umirao" nastala je na pokladnom jahanju u Komletincima, mestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-sremskoj županiji i brzo se proširila putem društvene mreže Fejsbuk.

Dabro je u pesmi, koja se odnosi na atentat na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928. godine, ubacio stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na Antu Pavelića, poglavnika Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koji je sahranjen u Madridu.