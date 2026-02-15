Slušaj vest

Snimak u kom narodni poslanik Josip Dabro slavi ustaškog zločinca Antu Pavelića postao je danas glavna tema u Hrvatskoj. Ipak, ne na način na koji bi se dalo očekivati: kroz osudu ovog postupka ili možda ukazivanje na sve veći problem povampirenja ustaških simbola.

Ne, u Hrvatskoj se ustaškim refrenom koji je Dabro dodao pesmi, a koji glasi "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" bave samo iz ugla stabilnosti hrvatske vlade, odnosno činjenicom da bi jedan od poslanika mogao da povuče svoju podršku i time naruši Plenkovićevu većinu.

Skandal: Josip Dabro peva o Paveliću!

O tome da o jednom od najvećih ustaških zločinaca član aktuelne vlasti otvoreno peva pohvalne stihove na drugi način teško da ima reči. Stiče se utisak da je proslava ustaštva kod njih postala najnormalnija i najprirodnija stvar na svetu!

Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao” o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928, pri čemu je ubacio stihove: „U Madridu grobnicu od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, koji se odnose na ustaškog vođu Antu Pavelića koji je sahranjen u Madridu. Uz to je dobio i komentar „samo za Milorada”, verovatno aludirajući predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.