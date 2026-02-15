Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom obeležavanja Dana državnosti. 

- Šumadija je donela i ustanak i ustav. Jedno nas je odredilo kao slobodarski, drugo kao državotvoran narod. Vreme prolazi, njihovo nasleđe ostaje, kao zavet da ne posustanemo ni pedalj. Živela Srbija! - napisala je ministarka uz podeljeni video o obeležavanju. 

Podsetimo, ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Orašcu obeležavanju Dana državnosti.

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje — Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRETENJE JE SUSRET ČOVEKA SA BOGOM I SRBINA SA SLOBODOM: Ministarka Stamenkovski u Orašcu na obeležavanju Dana državnosti
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski poželela srećnu slavu Svetog Trifuna svim vinogradarima: Želela sam da vam se ovim ručkom odužim na pomoći i podršci (video)
Screenshot 2026-02-14 234206.png
Društvo"Ono što najviše sija i što svetli u mraku je vaš obraz!" Ministarka Đurđević Stamenkovski posetila rudare iz rudnika Rembas u Resavici (video)
Screenshot 2026-02-12 210753.png
Društvo"Zato je važno da razmišljamo o našim precima, ali i još više o našim potomcima!" Ministarka Stamenkovski o kralju Milanu: Vratio nam je slobodu i nezavisnost
WhatsApp Image 2026-02-11 at 3.48.35 PM (4).jpeg