Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom obeležavanja Dana državnosti.

- Šumadija je donela i ustanak i ustav. Jedno nas je odredilo kao slobodarski, drugo kao državotvoran narod. Vreme prolazi, njihovo nasleđe ostaje, kao zavet da ne posustanemo ni pedalj. Živela Srbija! - napisala je ministarka uz podeljeni video o obeležavanju.

Podsetimo, ministarka Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Orašcu obeležavanju Dana državnosti.

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje — Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.