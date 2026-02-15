Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević čestitao je večeras svim Srbima gde god živeli Dan državnosti i dodao da se izvinjava srpskom narodu, posebno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zato što predsednik Crne Gore Jakov Milatović to nije učinio.

Knežević je rekao da je u Beograd danas došao i zato što je veliki praznik.

"Svakako sam došao i zbog toga što je danas veliki praznik, Sretenje. Želim da čestitam svim Srbima gde god živeli i da se izvinim i srpskom narodu, naravno i državnom rukovodstvu, posebno predsedniku Aleksandru Vučiću, zato što naš predsednik Jakov Milatović, nije čestitao praznik narodu Srbije", rekao je Knežević.

Naveo je da su čestitke stigle od predsednika SAD Donalda Trampa, predsednika Rusije Vladimira Putina, predsednika Kine Si Đinpinga, ali da predsednik Milatović koji je izabran velikim delom glasovima Srba nije čestitao.

Knežević je ukazao da brat Jakova Milatovića živi u Beogradu.

"Pa mogao je bar bratu da čestita Dan državnosti", dodao je on, navodeći da dan još nije gotov te da će Milatović to možda učini pred ponoć "poput Pepeljuge".