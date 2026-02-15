Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju za nama.

- Ovu nedelju završavamo na dan kada obeležavamo Sretenje – Dan državnosti Srbije, praznik koji nas podseća na slobodu, državnost i odgovornost koju imamo prema budućim generacijama. Upravo u tim vrednostima je i smisao svega što smo radili tokom proteklih dana. Jačali smo međunarodnu poziciju Srbije, učvršćivali partnerstva od strateškog značaja, otvarali nova vrata za investicije, energetsku sigurnost i dugoročnu stabilnost naše zemlje - naveo je predsednik i dodao:

- Danas, kao i tada, Srbija mora biti hrabra, promišljena i odlučna. U vremenu globalnih izazova, naša politika ostaje zasnovana na očuvanju suvereniteta, miru i ekonomskom razvoju. Sretenje nas podseća ko smo i kakvu Srbiju gradimo. Stabilnu, snažnu i okrenutu budućnosti, državu koja samostalno donosi odluke i dosledno štiti svoje interese.