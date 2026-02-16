Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Službe za saradnu s medijima predsednika Republike, ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12 časova u Palati Srbija.

Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održana je juče kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.

Premijer Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.

U Staroj skupštini u Kragujevcu, na svečanoj akademiji, predsednica Skupštine Ana Brnabić istakla da država ne sme da se raskući.

