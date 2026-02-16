Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.
Politika
TAČNO U PODNE SVEČANOST U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić uručuje odlikovanja povodom Dana državnosti
Kako je saopšteno iz Službe za saradnu s medijima predsednika Republike, ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12 časova u Palati Srbija.
Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održana je juče kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.
Premijer Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.
U Staroj skupštini u Kragujevcu, na svečanoj akademiji, predsednica Skupštine Ana Brnabić istakla da država ne sme da se raskući.
Kurir.rs
