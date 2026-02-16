Slušaj vest

U napadu na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva pre 25 godina poginulo je desetoro ljudi, a još dvoje je kasnije podleglo povredama.

Navršava se dvadeset pet godina od bombaškog napada na autobus "Niš ekspresa" u Livadicama kod Podujeva, kada je stradalo dvanaestoro, a ranjeno četrdeset troje raseljenih Srba, dok su išli u Gračanicu na Zadušnice. Za taj zločin niko nije pravosnažno osuđen.

U napadu su poginuli Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Mirjana Dragović, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić, Veljko Stakić, Nenad Stojanović, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić.

Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić.

Vrhovni sud u Prištini je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin.

Policajci Unmika, koji su vodili prvu istragu, tvrdili su da su iza drveta, nekoliko desetina metara od mesta eksplozije, pronađeni opušci na kojima je identifikovana Ejupijeva DNK.

Prema poverljivim dokumentima policije Unmika, u koje je uvid imao Internet portal Radio-televizije Srbije, Kfor i Unmik su unapred znali da "devetočlana teroristička ćelija" sprema napad na autobuse koji su prevozili Srbe.

Kurir.rs/RTS

