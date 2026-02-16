Slušaj vest

- Na radnom doručku sa predsednikom Azerbejdžana u opuštenoj i srdačnoj atmosferi diskutovali smo o dodatnom jačanju prijateljstva i strateškog partnerstva naših zemalja.

Radni doručak Vučić - Alijev Foto: Instagram/buducnostsrbijeav, Instagram/buducnosrbijeav

- Sumirali smo posetu i razgovarali o projektima koji mogu da našu saradnju u energetici, infrastrukturom povezivanju i ekonomiji dignu na još viši nivo. Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose usmerene na konkretne rezultate, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle radnog doručka s predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

