Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jutros je bio na radnom doručku sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.
Politika
"U OPUŠTENOJ I SRDAČNOJ ATMOSFERI" Predsednik Vučić otkrio detalje razgovora na radnom doručku s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim
- Na radnom doručku sa predsednikom Azerbejdžana u opuštenoj i srdačnoj atmosferi diskutovali smo o dodatnom jačanju prijateljstva i strateškog partnerstva naših zemalja.
Radni doručak Vučić - Alijev Foto: Instagram/buducnostsrbijeav, Instagram/buducnosrbijeav
- Sumirali smo posetu i razgovarali o projektima koji mogu da našu saradnju u energetici, infrastrukturom povezivanju i ekonomiji dignu na još viši nivo. Ponosan na naše prijateljstvo i stabilne odnose usmerene na konkretne rezultate, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle radnog doručka s predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.
