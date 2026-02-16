"To ne sme da se kaže, ali ima ljudi koji su se razočarali u studentski pokret, ima i takvih... To ne znači da su oni postali Vučićevci, da su postali naprednjaci, nego prosto misle da takav način borbe sa ovim blokadama ulica 15 ili 13, 14 meseci (nisu rešenje), posle one tragedije strašne koju Novi Sad neće zaboraviti... Ali da li je rešenje da vi blokirate Ulicu vojvode Stepe ili Bulevar iz čista mira usred leta... Ima ljudi koji prosto misle da nije način borbe! Ja radim istraživanja, razgovaram sa ljudima, pričam i sa taksistima koji su jako dobra i reprezentativna ciljna grupa. Oni su pre godinu dana podržavali studente, sada, bogami, to više nije tako. Dakle, ljudi su se ohladili!", rekao je Vukadinović.