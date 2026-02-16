Slušaj vest

Naime, dr Danijel Raspopović iz te stranke u javnost je izneo, kako je rekao, "alarmantne podatke o stanju u zdravstvu Srbije" u koje ubraja i tvrdnju da "na 100.000 stanovnika u Srbiji ima samo 300 lekara".

Odgovor ministra Lončara prenosimo u celosti:

"Ima ljudi kojih ničega nije sramota, kojima častan obraz i težina izgovorene reči ništa ne predstavljaju, jer valjda svi, poput predsednika njihove političke organizacije, imaju mašinski mozak, našpanovan samo za ostvarivanje ličnih interesa i značajne materijalne koristi. Osobi koja se bez ikakvog stida predstavlja kao član nečega što se naziva SSP, pružena je mogućnost da iznese notorne lazi i zlurade neistine o zdravstvenom sistemu Srbije. Bez ikakvog stida, jer da je drugačije, svako ko je sledbenik 'mašinskog mozga' ne bi smeo da spomene zdravstvo u Srbiji, posle svega što je ono doživelo dok je Đilas, koristeći svoj mozak, ostvarivao profit od 600 miliona evra. A za to vreme zdravstveni radnici su mogli da se zaposle samo ispunjavajući partijske cenovnike, specijalizacije su bile zabranjene, a medijske bombe su bile zamena lima u nekom liftu i krečenje pola zida u bolnici. Tada su saniteti bili plaćani 100 odsto avansno, ali nikada nisu isporučeni, građani su morali sami da kupuju hirurški konac, rukavice i osnovne lekove, ako su želeli da budu operisani u državnom zdravstvu. Očigledno je došlo vreme za novih 600 miliona profita, čim su pojedinci iz ove interesne grupacije počeli da se oglašavaju koristeći se opštim mestima i praznim pričama.

Raspopoviću, Srbija više nije i nikada neće biti ono što ste Đilas i vama slični od nje pravili.

Srbija je u proteklih deset godina zaposlila 5.124 najbolja diplomca medicinskih fakulteta i najuspešnijih sestara i tehničara. Vi to nikada niste radili, već ste ih terali iz zemlje. Njih 250 iz dijaspore smo mi vratili prošle godine.

Srbija je u proteklih deset godina nabavila 404 sanitetska vozila. Vi to nikada niste radili, već ste ih plaćali 100 odsto avansno, a nikada nisi isporučena. Srbija je izgradila dva klinička centra. Vi to nikada niste uradili, već ste se hvalili renoviranjem lifta.

U vreme dok su neki vama bliski punili svoj lični racun sa 600 miliona evra, plate lekara specijalista su jedva prelazile 60.000 dinara, a sestre su primale 29.000 dinara. Danas sestra ima 1,5 puta više nego lekara specijalista u vaše vreme (više od 90.000 dinara), a lekar specijalista blizu 200.000 dinara.

Raspopoviću, poput šefa vašeg, razbacujete se nekim pompeznim ciframa, a izbegavate za vas poražavajuću činjenicu da se iz Lekarske komore Srbije prošle godine ispisalo 34 lekara, a prethodne njih 38 (verovatno da popune Lekarsku komoru Slovenije, kako tvrdite), da Srbija ima sedam ortopeda na 100.000 stanovnika, a Velika Britanija 1,8 na 100.000. Možda bi vas to zanimalo, kada bi kao ortoped zaposlen u Srbiji, provodio više od sat vremena na poslu.

Možda bi tada, Raspopoviću, doprineo skidanju lista čekanja i povećanju broja operacija u Institutu Banjica sa 12.500 pre kovida, na 18.000 prošle godine. Ali, Raspopoviću, sve razumemo, to su stvari koji se tiču svih građana Srbije i rade se za njihovo dobro, a to nije u interesu mašinskog mozga i njemu sličnih.

Građani Srbije će svakako znati dobro da ocene svaku izgovorenu laž, ali to će imati priliku da urade i pravosudni organi zbog izazivanja panike i nereda.

Odgovaraćete za iznete laži o broju lekara i sestara kod nas. Podaci EUROSTAT iz 2024. godine nedvosmisleno ukazuju da smo imali 568.6 licenciranih lekara na 100.000 stanovnika i da smo bili daleko ispred Česke, Hrvatske, Poljske, Holandije, Crne Gore, Finske, Rumunije...

Kada je reč o licenciranim medicinskim sestrama, prema EUROSTATu za 2024. godinu njih je u Srbiji 1329.1 na 100.000 stanovnika, što je opet daleko više nego u Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Italiji, Spaniji, Kipru, Rumuniji...

Samo da vam bude jasnije, par godina posle vaše decenijske zloupotrebe vlasti mi smo u Srbiji imali 939.7 licenciranih medicinskih sestara na 100.000 stanovnika, a licenciranih lekara je bilo 431.3. Dakle, 2015. godine 939.7 i 431.3, a 2024. godine 1329.1 i 568.6

Laž je i podatak o broju lekara iz Srbije u Sloveniji. Podatak se odnosi na Udruženje lekara iz bivše Jugoslavije, a ne Srbije.

I za kraj, građani Srbije moraju da znaju da nije došlo ni do kakvog pucanja cevi na Klinici za neurohirurgiju, vec je detektovana greška u sistemu grejanja, pa su preduzete mere predostrožnosti, ali klinika već u sredu nastavlja sa radom u punom kapacitetu.

I hvala što ste priznali da se u ovako urušenom zdravstvu na Klinici za neurohirurgiju obavlja 250 operacija mesečno."

Podsetimo, ministar Lončar odgovorio je na tvrdnje člana Stranke slobode i pravde koji je izneo sledeće navode - da je 450 lekara iz Srbije u Udruženju lekara u Sloveniji, da je 300 lekara na 100.000 stanovnika u Srbiji, a da je 320+ lekara na 100.000 stanovnika – minimum u Evropskoj uniji, kao i da je 1.000 lekara specijalista – procenjeni manjak u Srbiji. Iznete su i tvrdnje da je trenutno stanje u Srbiji 550 medicinskih sestara na 100.000 stanovnika, što je Lončar demantovao.