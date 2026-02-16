Slušaj vest

Na blokadersku aferu "zvučni top" - iskorišćenu nakon protesta 15. marta prošle godine kako bi se opravdale dalje blokade, aferu razvlačenu mesecima u medijima i na mrežama - nakon 11 meseci tokom kojih su se blokaderi oglušili o demantije, analize i dokaze stavljena je tačka i zaključak - AFERA NIJE NI POSTOJALA, IZMIŠLJENA JE!

A tačku su stavili upravo oni koji su je i pokrenuli. Blokaderi sa fakulteta.

Naime, na skupu odžanom na Sretenje, tokom govora studentkinje promenjen je narativ kojim su se služili od marta 2025. godine, pa smo, dok se mlada blokaderka prisećala martovskog skupa kada su razbijene nade blokadera u nasilan pad vlasti, čuli ono što je na samom početku rečeno - da se tada desila jedna "POJAVA" - koja se odmah pretvorila u "zvučni top".

Ta pojava je podsećamo preko noći dodata na listu "studentskih zahteva".

"Peti studentski zahtev: zahtevamo sprovođenje detaljne istrage nadležnih organa radi utvrđivanja svih okolnosti i odgovornosti u vezi sa pojavom koja je izazvala strah i paniku 15. marta 2025. godine u 19.11h duž Ulice kralja Milana, tokom mirnog protesta i 15 minuta tišine u znak sećanja na tragično nastradale u Novom Sadu", pročitala je blokaderka peti zahtev, ne pominjuči da je istraga sprovedena i da je dokazano da nikakvog zvučnog topa 15. marta 2025. nije bilo.

Prošla 2025. godina ostaće zapamćena po brutalnim lažima blokadera, koje su se nizale iz sata u sat, iz dana u dan. "Zvučni top" je jedan od njih, a svakako najbrutalnija i najmonstruoznija je laž o nasmrt pretučenom dečaku na protestu u Valjevu.

Kada javnost u Srbiji nije nasela na ovu podvalu, usledila je još jedna: kako je srpska policija navodno brutalno pretukla studentkinju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, "vezivala je za radijator", "tukla pištoljem" i "stavljala joj kesu na glavu".

Laž je na društvenim mrežama i u blokaderskim medijima gurana do iznemoglosti - sve do oglašavanja studentkinje koja je sve demantovala.

