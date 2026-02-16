Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper objavio je na X-u jednu izjavu predsednika DSS-a Miloš Jovanović.

Naime, Piper navodi da je Jovanović priznao da koalicija NADA više ne postoji.

"Čini mi da Voja Mihailović ide nekim drugim putem", kaže Jovanović.

- Očigledno novopečenom urbanom vračarcu Jovanoviću više nije dobar Voja Mihalović, Čičin unuk. Ili su Marinika i Ponoš zabranili dalje postojanje koalicije NADA. Kako god, sveo je Jovanović DSS na 1,2% i vodi stranku na političko smetlište - napisao je Piper.

