Tom prilikom obratio se visokim zvanicama, dobitnicima sretenjskih odlikovanja i, kako je rekao, narodu Srbije.

Obraćanje predsednika Srbije: Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu

- Pripremajući besedu za Sretenje sve što bih stavio na papir ostalo je nedovoljno, a što bih rekao iz glave, bilo bi previše, zato ću malo da čitam, a malo da govorim nadajući se da neće biti ni malo, ni previše. Danas obeležavamo Sretenje, rekao je na početku predsednik Srbije podsetivši da su se naši preci na Sretenje digli protiv ropstva, prvi u ovom delu Evrope. I da to nije bilo slučajno, kao ni činjenica da je Sretenjski ustav donet baš na taj dan.

- Danas obeležavamo Sretenje Gospodnje – praznik koji u sebi nosi tri veličanstvene tradicije srpskog naroda: duboku veru u svoj kulturni obrazac, nesalomivi slobodarski duh i istrajnu milenijumsku državotvornost.

- Sretenje je veliki hrišćanski praznik. Ovaj praznik nosi duboku simboliku svetlosti koji pobeđuje tamu. Naši preci su se na Sretenje digli protiv ropstva, Prvi srpski ustanak nije slučajno počeo na ovaj dan. Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu. Verski praznik postao je praznik slobode. Tri decenije kasnije donet je prvi ustav kneževine Srbije. I ovo nije bila slučajnost. Bio je jedan od najnaprednijih. Ova tri Sretenja čine Sretenje jedinstvenim danom u srpskoj tradiciji, naveo je Vučić.

- Svi mi znamo da Srbin za slobodu živi ili umire, podsetio je na reči iz vremena Prvog srpskog ustanka.

- Moderna Srbija koju danas gradimo, nije okrenuta samo prošlosti ali iz nje crpi snagu. Danas su svet i Evropa na prekretnici industrijskih i tehnoloških revolucija koje ulivaju nadu da ćemo živeti lakše i bolje, a s druge strane prete nam nestankom. Danas su svet i Evropa na prekretnici mira i rata... neće biti skorog mira na istoku Evrope, neće biti ugovora potpisanih između Ukrajine i Rusije ne u danima i nedeljama nego u mesecima koji dolaze, svakog dana gine na hiljade ljudi...

- Na prekretnici između mira i rata i ako smem da zaključim bliže ratu nego miru. Malo ko želi o tome da govori, volimo da zažmurimo i da se pravimo da ne vidimo. Neće biti skorog mira na istoku Evrope, svakoga dana ginu hiljade ljudi. Neće biti mira ni na Bliskom istoku...

- U svemu tome, mi moramo da izvučemo pouke, ja bih u tri tačke to narodu predložio na današnji praznik...

Predlozi narodu Srbije na Sretenje u tri tačke

- Prvo, Srbija mora da sačuva mir, jedan smo od najstradalnijih naroda u 20.veku, Balkanski ratovi, Prvi gde smo izgubili trećinu stanovništva, Drugi svetski rat gde smo izgubili više nego svi narodi zajedno na prostoru bivše Jugoslavije.

- Drugo, bićemo pritisnuti teže i više nego ikada, savezi koji prave protiv nas napravljeni su da bi aktivno delovali protiv nas iz svih pravaca kad to bude trebalo, a koliko god to u ovom trenutku izgleda nemoguće. Saopštavam vam ono što znam, rekao je Vučić.

- Kao treće, Vučić je naveo da su naši neprijatelji uvek pokušavali da nas posvađaju među sobom. Podsetio je i na agresiju NATO 1999. kad smo bili ujedinjeni a onda su nam krivi postali naši.

- Potrebno nam je u periodu koji dolazi da budemo jedinstveni, demokratija nam je potrebna a ne jednoumlje... Posebno hoću da se zahvalim našem junačkom narodu sa KiM, koji nose teško breme opstanka Srba u svojoj kolevci, nose ga na svojim leđima. uvek ćemo biti uz svoj narod, uvek ga štititi i biti garant njegovog opstanka iako nemamo kontrolu nad tom teritorijom zahvaljujući onom što se dešavalo 1999, 2000. i 2008. godine.

- Nismo u situaciji da imamo efektivnu kontrolu nad tom teritorijom, ali ćemo uvek biti uz svoj narod i garant njegovog opstanka, naveo je Vučić.

Našem narodu u regionu poručio je da čuva srpsko ime ime i prezime.

- Neka nam ovaj praznik bude podsetnik da Srbija najbrže korača napred, kada zna na šta se oslanja", poručio je predsednik.