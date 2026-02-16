Slušaj vest

Po ustaljenoj tradiciji, u organizaciji Generalnog konzulata Republike Srbije u Cirihu, na inicijativu generalnog konzula Mihajla Šaulića, u Cirihu je svečano obeležen Dan državnosti – Sretenje. Svečanost je i ove godine okupila veliki broj zvanica iz diplomatskog, društvenog i crkvenog života, kao i istaknute predstavnike srpske dijaspore.

Obeležavanju praznika prisustvovalo je oko 250 gostiju, među kojima su bili generalni konzuli Portugala, Turske i Dominikanske Republike, cenjeni predstavnici naših ljudi u Švajcarskoj, brojnih udruženja, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Skup je održan u restoranu u vlasništvu našeg čoveka iz dijaspore, Rössli zug Vogtei. Centralni deo večeri bio je govor generalnog konzula Mihajla Šaulića, koji je istakao istorijski i državotvorni značaj praznika:

„Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras pozdravim povodom Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije, jednog od najsvetlijih datuma u našoj istoriji.”

Foto: Generalni konzulat RS u Cirihu

On je podsetio da Sretenje objedinjuje dva ključna događaja srpske istorije i naglasio:

„To je dan kada je podignut Prvi srpski ustanak 1804. godine – iskra slobode koja je pokrenula obnovu srpske državnosti. To je i dan donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine – jednog od najmodernijih ustava tog doba u Evropi.”

Govoreći o značaju nacionalnog jedinstva, poručio je:

„Kroz čitavu istoriju, samo onda kada smo bili složni, kada smo znali ko smo i kuda idemo, Srbija je bila najjača. Jedinstvo nije isto što i istovetnost mišljenja — ono znači zajedničku svest o višem cilju: napretku države i dobrobiti naroda.”

Foto: Generalni konzulat RS u Cirihu

U osvrtu na savremeni trenutak i pravac kojim se država kreće, generalni konzul je naglasio podršku državnom vrhu i predsedniku Republike:

„Naša Srbija danas ide putem razvoja, stabilnosti i jačanja svog međunarodnog položaja. Želim da izrazim podršku naporima predsednika Republike Aleksandra Vučića da u složenim međunarodnim okolnostima vodi zemlju putem mira, ekonomskog rasta, jačanja institucija i bolje budućnosti za nove generacije.”

Posebnu pažnju posvetio je ulozi dijaspore, ističući njen značaj za ukupni nacionalni potencijal:

„Vi ste most između Srbije i sveta. Svojim radom, znanjem, ugledom i uspehom čuvate dobar glas o našoj zemlji. Srbija vas vidi, poštuje i računa na vas.”

Završavajući obraćanje, istakao je:

„Neka nas Sretenje podseti da sloboda i država nisu poklon, već zavet. Živela Srbija. Srećan Dan državnosti.”

Svečanost je protekla u dostojanstvenoj atmosferi, uz poruke zajedništva, podrške državnom rukovodstvu i snažne povezanosti matice i dijaspore, čime je još jednom potvrđena važnost ovakvih okupljanja za očuvanje identiteta i međusobnih veza srpske zajednice u Švajcarskoj.