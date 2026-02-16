Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kog je danas povodom Sretenja, Dana državnosti Republike Srbije, predsednik Aleksandar Vučić odlikovao Sretenjskim ordenom prvog stepena istakao je da ovo priznanje ne doživljava samo kao ličnu nagradu, već kao potvrdu jedne politike koja počiva na odgovornosti, nacionalnom dostojanstvu i međusobnom poštovanju institucija Srbije i Srpske.

- Duboko sam počastvovan i zahvalan predsedniku Republike SrbijeAleksandru Vučiću na ukazanoj časti. Ovaj orden za mene predstavlja i veliku obavezu i podstrek da nastavim da radim još odlučnije, još odgovornije i još snažnije u interesu srpskog naroda, u interesu stabilnosti i snage institucija, i u interesu trajne povezanosti Srbije i Republike Srpske - poručio je Selak.

Ministar pravde Republike Srpske naglasio je da će nastaviti da deluje nacionalno odgovorno, vodeći računa o pravnom sistemu, institucionalnoj stabilnosti i saradnji sa Srbijom, maticom svih Srba.

- Sretenjski orden pripada i mojoj porodici, mojim saradnicima i svima koji zajedno sa mnom rade na jačanju institucija. Nastavićemo da gradimo čvrste mostove saradnje, da štitimo naše ustavne nadležnosti i da čuvamo nacionalno dostojanstvo - istakao je Selak.