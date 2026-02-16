Slušaj vest

Novinarka Žaklina Tatalović postala je hit na društvenim mrežama zbog svog storija na Instagramu u kojem je, u pokušaju da izazove empatiju i blagonaklonost pratilaca, napravila u najmanju ruku gaf, a neki zlobnici bi rekli - opet slagala!

Naime, reporterka blokaderske N1 objavila je fotografiju s mladom blokaderkom u Valjevu.

"Rekla mi je sinoć dok smo čekali uključenje u Valjevu da ima sliku sa mnom sa protesta 1 od 5 miliona, tada je imala 5 godina i obećala je da neće odustati", napisala je Tatalovićeva uz još emotivniji dodatak "Svaki put postanem bogatija za jedno novo srce".

Foto: Printscreen Instagram

E sad, ko je rođen juče zaista ne može znati da je protest "1 od 5 miliona" počeo krajem 2018. i trajao do marta 2020. godine. Kada je konkretno o Valjevu reč, protesti opozicije pod tim nazivom organizovani su 2019. godine.

Dakle - matematika je prosta: mlada blokaderka je, prema objavi Žakline Tatalović, imala tada 5 godina. A danas dok grli Žaklinu ima 12 godina. Tako kaže Žaklina.

Jasno je da devojka s kojom je reporterka bogatija za još jedno srce, a mi za još jednu dozu smeha i vest sa lažnim podacima, ima više od 12 godina. Ali sve je moguće za lajk na mrežama.