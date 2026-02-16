Slušaj vest

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, objavio je informacije o tome šta su blokaderi odlučili na plenumima, prilikom izjašnjavanja o tome ko bi od njihovih kandidata trebalo da se bavi određenim resorima.

On je pročitao spisak kandidata blokadera, kao i njihovo zanimanje.

"Na plenumima su predložili kandidate koji bi trebalo da se bave pojedinim resorima, a ovo su predloženi kandidati koji bi trebalo da se bave medijima. To su Ljiljana Bulatovič, zatim Dušan Aleksić, zaposlen na Filozofskom fakultetu u Nišu, na departmanu za komunikologiju i novinarstvo, Tanja Maksić, specijalizovana za monitoring, član tima BIRN Srbije, Milorad Ivanović, istraživački novinar i glavni urednik BIRN Srbije i Cvijetin Milivojević, novinar", rekao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, kandidati za sektor nauke su sledeći.

"Glavni za temu nauke je Aleksandar Baucal, psiholog rođen u Sloveniji, Vladimir P. Beškoski, profesor biohemijskih nauka, Goran Todorović, ekspert za poljoprivredu, Nataša Milićević, doktor žurnalističkih nauka u Novom Sadu, Srđan Rončević, doktor hemijskih nauka u Novom Sadu, Slobodan Bubnjević, stručni nastavnik za komunikacije na Institutu za fiziku u Beogradu, Dušan Đurković, profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Prištini, Jelena Đorđević sa FPN u Beogradu, Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, Goran Đorđević sa PMF u Nišu, Stanislav N. Milošević, direktor Petnice, Radomir Sajčić, profesor na Hemijskom fakultetu u Beogradu, Aleksandar Belić sa Instituta fizike u Beogradu", rekao je Dragan J. Vučićević.