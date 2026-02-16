Saopštenje prenosimo u celosti:



Kao međunarodni sekretar Srpske napredne stranke (SNS) prinuđena sam da reagujem na sramotno saopštenje Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) o predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.



Pre svega, želim jasno da podvučem da Aleksandar Vučić niti jednu lošu ili neprimerenu reč o gospođi Radmili Šekerinskoj nije rekao. Svako ko želi, i kome je stalo do istine, može se uveriti u to, tako što će poslušati snimak izjava predsednika Srbije iz Minhena.



Takođe, svako ko iole, makar i površno poznaje Aleksandra Vučića i njegov rad, zna da on najviše poštuje upravo žene - stalno naglašavajući da su žene stub stabilnosti svakog društva. Dalje, ako se pogleda njegov tim u Kabinetu predsednika Republike, stranka čiji je predsednik bio dugi niz godina ili sastavi Vlada Srbije od 2014. godine, videće da niko više poverenja nije davao ženama, koje su mu ujedno i najbliži saradnici. Prvu ženu premijera u istoriji Srbije postavio je upravo Aleksandar Vučić, za razliku od SDSM koje takvo poverenje nikada nije dao jednoj ženi.



Konačno, moguće je da SDSM želi da nas ubedi da NATO nije izvršio agresiju i prekršio međunarodno pravo bombardovanjem Srbije i Crne Gore, mada je teško da u to ubede i sam makedonski narod jer su neke od tih bombi upravo tamo i završile. Moguće je i da SDSM želi da nas ubedi da tom agresijom, 1999. godine, NATO nije direktno podržao i pomogao nelegalno jednostrano proglašenje nezavisnosti dela teritorije Republike Srbije, potpuno suprotno osnovnim principima međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, a na koje se danas toliko pozivaju. Ni u to čak ni članovi SDSM ne veruju.



Imajući sve to u vidu, molim SDSM da ne izvrće reči predsednika Republike Srbije, da pažljivije sluša šta Aleksandar Vučić priča, i da ne relativizuje kršenje međunarodnog prava i Povelje UN u slučaju Srbije. Što se tiče poverenja u žene, bilo bi dobro da i sami u svom radu prate principe koje je Aleksandar Vučić postavio.



Srpska napredna stranka će uvek reagovati na ovakve podmetačine, a makedonski narod će zauvek ostati nama bratski narod. Jedini smo koji gajimo samo prijateljske odnose prema Severnoj Makedoniji, nemamo nikakve pretenzije prema njihovom suverenitetu i teritorijalnom integritetu i uvek smo se, i to pre svega zahvaljujući Aleksandru Vučiću, trudili da pomognemo kada im je bilo teško. Srbija, predvođena njime, to će nastaviti da radi i ubuduće, bez obzira na sve.