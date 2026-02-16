DAČIĆ ČESTITAO DIREKTORU AUSTRIJSKE POLICIJE: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je Mihaelu Takaču orden srpske zastave drugog stepena (foto)
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova sastao se danas sa Mihaelom Takačom, direktorom austrijske Savezne policije.
- Bilo mi je posebno zadovoljstvo da se, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, sastanem sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji povodom obeležavanja Dana državnosti - Sretenja - naveo je Dačić na svom Instagram profilu i dodao:
- Na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je direktoru Takaču orden srpske zastave drugog stepena za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Austrije.
Ivica dačić je na kraju napisao: "Čestitam, dragi prijatelju. Nastavljamo zajednički rad na unapređenju saradnje policija Srbije i Austrije koja je na visokom nivou i koja predstavlja važan oslonac za zajednički odgovor na savremene bezbednosne izazove, kao i za očuvanje bezbednosti i stabilnosti u širem evropskom prostoru".