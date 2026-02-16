Slušaj vest

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova sastao se danas sa Mihaelom Takačom, direktorom austrijske Savezne policije.

- Bilo mi je posebno zadovoljstvo da se, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem, sastanem sa direktorom austrijske Savezne policije Mihaelom Takačom, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji povodom obeležavanja Dana državnosti - Sretenja - naveo je Dačić na svom Instagram profilu i dodao:

- Na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je direktoru Takaču orden srpske zastave drugog stepena za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Austrije.