Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Grčke Teodorosom Livaniosom u Atini, čime je započeo dvodnevnu posetu Republici Grčkoj.

Dačić je na početku razgovora zahvalio grčkom kolegi na toploj dobrodošlici i istakao da Srbija i Grčka neguju tradicionalno dobre, bratske odnose, utemeljene na međusobnom poverenju i podršci.

Ministri Dačić i Livanios razmatrali su mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Tokom razgovora, ministri su se osvrnuli i na mogućnost prevazilaženja problema dugog čekanja srpskih turista na graničnom prelazu Evzoni tokom letnje sezone, imajući u vidu i razgovore koje su vodili tokom nedavne posete grčkog ministra Livaniosa Beogradu.

Dačić sa Livaniosom u Atini Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Dačić je istakao da Srbija visoko ceni doslednu podršku Atine u poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije u skladu sa međunarodnim pravom.

Sagovornici su razmotrili i teme od globalnog značaja, uključujući bezbednosne i ekonomske izazove u savremenom međunarodnom okruženju.

