I dok blokaderi u sponi sa Šolakovim blokaderskim medijima danas besomučno pokušavaju da dokažu da je dolazak predsednika Aleksandra Vučića u Novi Sad povodom dva veka Matice srpske otkazan u poslednjem času, i to kako ističu zbog straha od njihovih protesta, zvanični raspored pokazuje da su i ovaj put žestoko slagali i ponovo obmanuli javnost u svojim tvrdnjama.

Naime, ta odluka je saopštena još u petak, a razlog je dugo planirani diplomatski put u Indiju, pa im je teorija o "otkazivanjima u poslednji čas" pala u vodu brže nego što su mislili.

- Vidim da se mučenici spremaju da me tuku u Novom Sadu, a ja ne dolazim u Novi Sad. Obavestiću vas kad dolazim, vidim da vam je mnogo zapelo da me pozdravite, ali sad ne dolazim, moram da putujem u Indiju, iako ne znam da li ću da idem te večeri ili u pet ujutro, rekao je Vučić još u petak 13. februara, tokom posete Minhenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da 16. februara neće doći u Novi Sad Izvor: FoNet

- Propade im to da me tuku, a toliko su silno želeli da pokažu svoje demokratske kapacitete!

Vučić je, pritom, još početkom februara izjavio da će otputovati u Nju Delhi, gde se održava veliki Samit veštačke inteligencije i naveo da će na taj skup doći, između ostalih i predsednik Francuske Emanuel Makron i premijer Španije Pedro Sančez.

- Idem na veliki Samit o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju u Indiji, gde će doći i predsednik Makron i premijer Sančez i mnogi drugi i gde se Srbija nametnula među malim zemljama, koja se dobro priprem - rekao je Vučić još 6. februara prilikom obilaska rekonstruisane gimnazije u Mladenovcu.

I nije ovo prvi put bloakderskim medijima da pokušavaju da obmanu narod. Tako su nedavno tvrdili da je Vučić u Davosu "bežao od evroparlamentaraca", ali ni tu im činjenice nisu bile naklonjene.

Prema njihovoj tezi, Vučić je, navodno, otišao na Svetski ekonomski forum u Davosu kako bi izbegao sastanak sa delegacijom Evropskog parlamenta predvođenom Toninom Piculom, hrvatskim evroposlanikom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.

Međutim, realnost je daleko prizemnija i za opozicione medije mnogo neprijatnija! Svako ko iole poznaje način funkcionisanja međunarodne politike zna da je Svetski ekonomski forum u Davosu događaj koji ne može poslužiti nikome kao skrovište.

U Davos se ne beži od domaćih problema, u Davos se dolazi strogo po pozivu da bi se problemi rešavali! Davos se ne planira preko noći. Reč je o jednom od najznačajnijih globalnih političko-ekonomskih skupova, na kojem se okupljaju šefovi država i vlada, direktori najvećih svetskih kompanija i ključni donosioci odluka.

Mada i ne čudi što se ova teza gura u blokaderskim krugovima i njihovim medijskih ispostavama. Ne znaju siroti ni šta je država, a ni šta su događaji na svetskom nivou. Ovo je zapravo školski primer kako mali Đokica zamišlja diplomatiju. 

Počeo samit u Indiji

Podsetimo, u Indiji je danas počeo petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, a pored Vučića očekuje se prisustvo i francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Očekuje se da ce samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.

