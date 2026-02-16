Podsetimo, u Indiji je danas počeo petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, a pored Vučića očekuje se prisustvo i francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Očekuje se da ce samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.