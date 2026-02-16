Slušaj vest

Svečana akademija povodom dva veka od osnivanja Matice srpske održava se večeras u Novom Sadu, a blokaderi, koji već mesecima demonstriraju divljačko ponašanje, potrudili su se da i večeras pokušaju da unište ovu manifestaciju.

Svečanost se održava u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde se na platou okupio veliki broj građana kako bi prisustvovao akademiji i proslavi povodom 200 godina postojanja ove kulturne institucije. Sa druge strane, tu došli i blokaderi koji su dovoženi autobusima kako bi pokušali da sprovedu još jedan svoj nasilni scenario.

Oni su došli sa namerom da blokiraju obeležavanje dva veka Matice srpske i to samo zato jer im smeta Srpsko narodno pozorište, smeta im kultura, nasleđe i sve što ima veze sa Srbijom.

Inače, danas su blokaderski mediji još jednom  žestoko slagali i ponovo obmanuli javnost u svojim tvrdnjama kada jer reč o dolasku predsednika Vučića u Novi Sad, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NE MOGU DA DOĐU SEBI NAKON VUČIĆEVE POSETE NOVOM SADU! Analitičari: Srušio je laži da ga narod negde neće ili da nešto ne sme!
av.jpg
Politika"KRETAĆEMO SE UVEK KAO SLOBODNI GRAĐANI" Vučević o aferi "Indeks sendvič": Tako bi se ponašali da su na vlasti, spremni su da radnike ostave bez posla!
av.jpg
PolitikaBLOKADERI U RATU SA SENDVIČEM - PROGLASILI KIOSK U NOVOM SADU DRŽAVNIM NEPRIJATELJEM BR. 1! Sad im kifla preča od politike jer je Vučić tamo doručkovao!
aleksandar vučić
PolitikaSRAMAN PRIZOR IZ NOVOG SADA: Evo kako 11 blokadera maltretira grad od 400.000 stanovnika (VIDEO)
blokaderi Novi Sad