Slušaj vest

Svečana akademija povodom dva veka od osnivanja Matice srpske održava se večeras u Novom Sadu, a blokaderi, koji već mesecima demonstriraju divljačko ponašanje, potrudili su se da i večeras pokušaju da unište ovu manifestaciju.

Svečanost se održava u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde se na platou okupio veliki broj građana kako bi prisustvovao akademiji i proslavi povodom 200 godina postojanja ove kulturne institucije. Sa druge strane, tu došli i blokaderi koji su dovoženi autobusima kako bi pokušali da sprovedu još jedan svoj nasilni scenario.

Oni su došli sa namerom da blokiraju obeležavanje dva veka Matice srpske i to samo zato jer im smeta Srpsko narodno pozorište, smeta im kultura, nasleđe i sve što ima veze sa Srbijom.