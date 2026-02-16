Slušaj vest

Nijagarini vodopadi su zasijali u srpskim bojama, u čast Dana državnosti, poznatog i kao praznik Sretenje. 

Vodopadi, koji se nalaze na reci Nijagari, u istočnom delu Severne Amerike, a na granici sa Kanadom, dodati su na listu kulturnih i istorijskih značajnih dobra na kojima je upriličen Dan državnosti

WhatsApp Image 2026-02-16 at 18.55.17.jpeg
Foto: Kurir


Pogledajte spektakularni prizor u nastavku: 

Nijagarini vodopadi u srpskim bojama Izvor: Kurir

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje — Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

Kurir.rs

