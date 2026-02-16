-Veliki jubilej i snažna simbolika u Novom Sadu, u Srpskoj Atini, Srpskom narodnom pozorištu, na sceni velikog Jovana Đorđevića biće obeležena dva veka od osnivanja Matice srpske. Dva veka za našu reč, dva veka čuvanja našeg identiteta. Večerašnja akademija je presek tri vremena- prošlog, sa nama će biti matičari iz prethodnih decenija, ovdašnja generacija i buduća generacija, koja je još neimenovana, koja će čitati Letopis Matice srpske. Ne zaboravite, Matica srpska je nadživela Austrijsko carstvo, SHS, i okupaciju, i SFRJ, SR i državnu zajednicu SCG i dočekala je svoju Srbiju. Ponosan sam što sam danas u ime predsednika Republike Aleksandra Vučića ovde. Veliku zahvalnost dugujem građanima koji su ispred pozorišta i u pozorištu došli da brane svoju Srbiju, Maticu srpsku i da pokažu ljubav prema SNP - rekao je Vučević.

- Ta nekultura je instrument u rukama Dinka Gruhonjića i sličnih koji hoće da potisnu Srbiju s ovih prostora. Valjda treba u tajnosti, u katakombama da se obeležava. To je podla i opasna politika, na koju ne smemo žmuriti. Nema tu više one energije koja je tu nekad bila, jer tu više nikakvog smisla nema. Ostala je šačica esktremista, njima Matica srpska itekako smeta. Mi ćemo sačuvati Maticu i Vojvodinu u Srbiji, jer je to zavet. Matica je 162 godine u Novom Sadu. Vidim da su mi odgovorili neki blokaderi sa univerziteta. Oni će da odrede ko će da dođe. zar nije to fašizam? Ti ljudi koji žele da se bave politikom moraju da shvate da su eventualno kandidati za izvršnu vlast, ne za sudsku. Oni bi i da tuže i da sude. To je najopasnije, oni su spremni za preke sudove. To je Srbija koju nude. Meni je skandalozno da je neko spreman da napadne Maticu srpsku. Još jednom čestitam svima, veliki dan za Srbiju i srpski narod. Kada nismo imali državu, Matica srpska je ostavila veliki legat u kulturi i nauci - rekao je Vučević.