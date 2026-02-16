Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras u Atini nakon sastanka sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, da su razgovarali o unapređenju saradnje, evropskim integracijama i situaciji u regionu.

Premijer prof. dr Macut je novinarima nakon sastanka rekao da je Micotakisa informisao i o stabilizaciji političkih prilika u našoj zemlji i nastavku dijaloga sa univerzitetima.

On je, kada je reč o evropskim integracijama, rekao da Srbija aktivno i odgovorno radi na sprovođenju reformi i ispunjavanju obaveza na evropskom putu, bez obzira na dinamiku otvaranja klastera.

Macut je uputio poziv grčkom premijeru Micotakisu da poseti Srbiju, i izrazio nadu da će se ta poseta realizovati u aprilu.

Premijer je ponovio da Srbija i Grčka imaju istorijski dobre odnose, što predstavlja važnu poruku, imajući u vidu bliskost naša dva naroda i zajednički interes za daljim jačanjem sveukupne saradnje.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut je zatim prisustvovao prijemu povodom Dana državnosti koji je organizovala Ambasada Srbije u Atini.

On je tom prilikom poručio da su veze Srbije i Grčke jake i bratske, i dodao da se bilskost dve zemlje ogleda ne samo u politici, već i u povezanosti naroda, kulture, vere i tradicije.

Premijer prof. dr Macut je naveo da, iako su tokom istorije, odnosno početkom 19. veka grčka i srpska nacija bile pod stranom vlašću, u njima nikada nije nestala ideja o slobodi i ponovnom osnivanju nezavisne i suverene države.