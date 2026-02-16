Slušaj vest

Blokaderi su večeras bezuspešno pokušavali na sve načine da unište Svečanu akademija povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, koja se održava u Novom Sadu, a tom prilikom su vređali i crkvene velikodostojnike.

Naime, kako je Kurir pisao, šaka blokadera se skupila ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde se održava manifestacija, a gde su dovoženi autobusima kako bi pokušali u što "većem" broju da sprovedu svoj nasilni scenario — jer ništa drugo ni ne znaju da ponude.

Tako su negodovali dolazak mitropolit Joanikije, kog su dočekali kao najgoreg neprijatelja, jer im, čini se, smeta kultura, nasleđe, sve što ima veze sa Srbijom.

Istorija Srbije ne pamti ovakav dan — da se spreči obeležavanje 200 godina Matice srpske, kao i vređanje srpske tradicije, Srpske pravoslavne crkve i svega srpskog!

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok

Podsetimo, svečanost se održava u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde se na platou okupio veliki broj građana kako bi prisustvovao akademiji i proslavi povodom 200 godina postojanja ove kulturne institucije.

Inače, danas su blokaderski mediji još jednom žestoko slagali i ponovo obmanuli javnost u svojim tvrdnjama kada jer reč o dolasku predsednika Vučića u Novi Sad,o tome čitajte u posebnoj vesti.