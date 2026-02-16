Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić osudila je sramotno ponašanje blokadera koji su večeras negodovali zbog dolaska mitropolita Jaonikija na svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, koja se održava u Novom Sadu, a tom prilikom su vređali i crkvene velikodostojnike.

- Ja mislim da je sada konačno sve jasno i da smo sada videli sve. Blokaderi su imali nameru da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Blokaderi su zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvene velikodostojnike dok su dolazili na obeležavanje dva veka Matice srpske!

- Dan pre toga, blokaderi su se, u Briselu, okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti Srbije protestujući što se statua dečaka “Maneken Pis” simbolično oblači u srpsku narodnu nošnju. Jednostavno i jasno - blokaderi su protiv svega što predstavlja Srbiju, srpsku tradiciju, vrednosti, stubove srpskog društva. Oni nisu protiv vlasti, oni su protiv Srbije!

Ne propustitePolitikaNE IZVRĆITE VUČIĆEVE REČI, BOLJE ISPRATITE NJEGOVE PRINCIPE Brnabić uzvratila SDSM-u zbog gnusnih izmišljotina: O Šekerinskoj nikada nije lošu reč rekao
Ana Brnabić (1).jpeg
Politika"OVO SMO MOGLI DA BUDEMO MI - PRVI U EVROPI!" Brnabić: Finska započela eksploataciju i preradu svog litijuma, ovo pokazuje koliko su lagali narod
Ana Brnabić
Politika"VUČIĆ NIJE GUBIO ŽIVCE NI KAD SU MU VREĐALI DETE" Ana Brnabić o monstruoznim napadima: Uprkos svemu svaki dan radi da pomeri makar jednu stvar
Ana Brnabić (2).jpeg
Politika"SRBIJA IZUZETNO CENI PODRŠKU U EVROPSKIM INTEGRACIJAMA": Brnabić sa delegacijom Odbora za spoljne poslove Senata Španije
Ana Brnabić