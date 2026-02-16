Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić osudila je sramotno ponašanje blokadera koji su večeras negodovali zbog dolaska mitropolita Jaonikija na svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, koja se održava u Novom Sadu, a tom prilikom su vređali i crkvene velikodostojnike.

- Ja mislim da je sada konačno sve jasno i da smo sada videli sve. Blokaderi su imali nameru da spreče obeležavanje 200 godina Matice srpske. Blokaderi su zviždali i vređali patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvene velikodostojnike dok su dolazili na obeležavanje dva veka Matice srpske!