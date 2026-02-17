Slušaj vest

Prva dama Tamara Vučić, supruga predsedika Srbije Aleksandra Vučića prisustvovala je juče svečanosti povodom povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije, na kojoj su uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Poznata po svojim nepogrešivim modnim izborima, prva dama je i ovoga puta odabirom svečane toalete oduševila sve.

Foto: Ministarstvo odbrane

Za ovu svečanu priliku, Tamara je odabrala haljinu u kraljevsko plavoj boji, koja je simbol elegancije, prikladnoj jednom od najvažnijih datuma u kalendaru Srbije. Naime, plava boja ima posebno značenje. U modnom kontekstu simbolizuje stabilnost, poverenje i ozbiljnost, a u širem, kulturnom i državnom kontekstu, može da se tumači i kao znak poštovanja prema državi i njenim institucijama.

Plava boja stvara utisak luksuza i profinjenosti, što je idealno za državni događaj koji odaje počast tradiciji i važnosti nacionalnih simbola. Kroj kreacije Tamare Vučić balansira između klasične elegancije i moderne jednostavnosti.

Tamara Vučić oduševila sve na dodeli ordena Foto: Petar Aleksić

Umesto preterano složenih detalja, dizajn ističe naborani materijal u gornjem delu. Kraljevsko plava boja dodatno naglašava luksuzni utisak i čini da kreacija izgleda otmeno, a opet udobno.

Ovaj modni izbor šalje poruku da stil može da bude moćan oblik komunikacije, dok boja, kroj i materijal govore o poštovanju prema tradiciji. Tamara Vučić je svoj izgled upotpunila i sandalama u istoj boji.

Osim izborom haljine, prva dama je javnost oduševila i jednim gestom koji se mogao videti u prenosu uživo. Naime, svečana ceremonija završena je pesmom "Oj Srbijo,mila moja mati", a kamera je zabeležila trenutak u kome Tamara Vučić peva stihove ove emotivne pesme posvećene našoj domovini.

