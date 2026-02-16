Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se večeras nakon napada i uvreda koje su blokaderi uputili mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju u Novom Sadu.

-Mitropolit crnogorsko-primorski je čuvar trona Svetog Petra Cetinjskog. Zbog Matice Srpske Novi Sad nosi ime Srpska Atina. I Crkva i Matica su duhovna i identitetska uporišta srpskog naroda kroz vekove. Zato su na udaru, i večeras i mnogo puta kroz istoriju. Kada se osporavaju takve institucije, ne napadaju se samo zgrade ili pojedinci, već pamćenje, kultura i pravo naroda da čuva sopstveni identitet - istakla je ona.

Ministarka naglašava da zato napadi na Crkvu i Maticu nikada nisu slučajni.