Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se večeras nakon napada i uvreda koje su blokaderi uputili mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju u Novom Sadu.

-Mitropolit crnogorsko-primorski je čuvar trona Svetog Petra Cetinjskog. Zbog Matice Srpske Novi Sad nosi ime Srpska Atina. I Crkva i Matica su duhovna i identitetska uporišta srpskog naroda kroz vekove. Zato su na udaru, i večeras i mnogo puta kroz istoriju. Kada se osporavaju takve institucije, ne napadaju se samo zgrade ili pojedinci, već pamćenje, kultura i pravo naroda da čuva sopstveni identitet - istakla je ona.

Ministarka naglašava da zato napadi na Crkvu i Maticu nikada nisu slučajni.

- Oni se po pravilu pojavljuju onda kada treba oslabiti pamćenje, razbiti zajedništvo i učiniti narod lakšim za preoblikovanje. Ko kontroliše duhovni i kulturni prostor, kontroliše i budućnost. Istorija nas uči da su upravo duhovnost, prosveta i kultura najtrajniji oslonci jednog naroda i da opstaju upravo onda kada su na najvećem iskušenju.

