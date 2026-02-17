Slušaj vest

U autorskom tekstu koji je izazvao ogromno interesovanje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio je da su odnosi između Srbije i Indije utemeljeni u snažnoj istoriji saradnje, međusobnog poštovanja i širenja ekonomskih veza i istakao da je Indija bila nepokolebljiva u podržavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uključujući i pitanje AP Kosova i Metohije, održavajući principijelni stav nepriznavanja njenog jednostranog proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine.

U autorskom tekstu za Indijan ekspres podsetio je i da su dve zemlje 2018. godine, u cilju obeležavanja 70 godina diplomatskih odnosa, zajednički izdale poštanske marke sa likom Svamija Vivekanande i Nikole Tesle - simbola duhovnog uvida i naučne domišljatosti čije nasleđe prevazilazi granice.

Prema njegovim rečima iako bilateralna trgovina između Srbije i Indije, koja je trenutno oko 400 miliona dolara, nastavlja da raste, ostaje ogroman neiskorišćeni potencijal - iIndijske kompanije su aktivne u Srbiji u različitim sektorima, od IT-a do automobilskih komponenti i proizvodnje, što su, ističe, ohrabrujući pokazatelji, ali dve zemlje mogu i moraju da ciljaju više.

Foto: Indian express printscreen

"Naša zajednička ambicija trebalo bi da bude proširenje i intenziviranje ekonomskog angažovanja kroz poboljšanu povezanost, pojednostavljivanje i racionalizaciju trgovinskih aranžmana i podsticanje održivih investicija u partnerstva vođena inovacijama, posebno u sektorima sa visokim rastom kao što su informacione tehnologije, farmaceutska industrija i obnovljivi izvori energije. Više zajedničkih poduhvata će, uveren sam, stimulisati rast na obe strane", rekao je predsednik Srbije.

Istakao je da postoji ogroman prostor i za kulturnu i kreativnu razmenu i da bi bio oduševljen da vidi indijske filmove snimljene u Srbiji, koji oživljavaju blage pejzaže i isprepliću priče koje odjekuju daleko izvan naših granica.

"Dok razmišljam o izvanrednim mogućnostima koje su pred nama, vraćam se lekciji koju sam prvi put naučio pre nekoliko decenija u jednoj londonskoj fabrici: da su hrabrost, smirenost i samopouzdanje često najjači motori napretka. Indija ima te kvalitete u izobilju. I, posmatrajući ga tokom godina, mogu reći da u (premijeru Indije) Narendri Modiju imamo partnera koji ih otelotvoruje - ne samo u retorici, već i u neumornom delovanju. Oni koji još uvek vide Indiju kao naciju koja čeka svoj red, dobro bi uradili da ponovo pogledaju. Indija ne stiže u budućnost. Ona pomaže da se ona definiše", ocenio je Vučić.

Govoreći o Samitu o uticaju veštačke inteligencije (AI) koji se održava u Nju Delhiju, Vučić kaže da taj samit, pod uticajem ambicije Modija da demokratizuje pristup prednostima novih tehnologija, nastoji da osigura da AI ne bude rezervisana ssamo za privilegovane malobrojne.

"Dok stižem u Delhi da bih učestvovao na ambicioznom Samitu o uticaju veštačke inteligencije u Indiji, osećam gotovo neukrotiv osećaj uzbuđenja. To je osećaj stvoren kada vidim kako nacija kojoj sam se dugo divio napreduje - i krči put ka uspehu. Sposobnost Indije da održi jedinstvo u mnoštvu me je uvek fascinirala. Kao jedna od najvećih republika na svetu, koja obuhvata bezbroj jezika, religija, kultura i tradicija, zemlja predstavlja primer živog, dinamičnog pluralizma", rekao je on.

Ističe da je ono što mu je zaista učvrstilo u naklonost prema Indiji bio njegov prvi susret sa ljudima iz te zemlje tokom ranijeg životnog poglavlja kada je radio u Londonu 1990-ih i napominje da su lekcije koje je tada usvojio, daleko od "mermernih hodnika diplomatije i buke politike", oblikovale i njegov karakter i pogled na svet.

"Svakog jutra sam dolazio na posao pre zore i odlazio tek nakon 12 sati na nogama, često završavajući dan brisanjem podova. Bio je to težak, pošten posao i služio je kao rana obuka u disciplini i poniznosti. Jedini ljudi koji su radili još više bili su Indijci sa kojima sam se sprijateljio: moj menadžer, gospodin Sik iz Pendžaba, i porodica Sagar. Sagari su radili sa neumornim osećajem svrhe. Bili su velikodušni, malo su govorili o sebi, a ipak su me naučili nečemu dubokom o istrajnosti i dostojanstvu. U vreme kada su mnogi Evropljani oko mene bili navikli da potcenjuju Indiju i Indijce podjednako, tiha odlučnost i marljivost mojih kolega i prijatelja naveli su me da mislim drugačije. Tada sam mislio da će se jednog dana pokazati da će oni koji odbacuju dugoročno obećanje Indije pogrešiti", rekao je predsednik Srbije.

Na nedavno održanom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nstavlja Vučić, podsetio se tog uverenja, jer među mnogim glasovima u diskusiji o AI bila je perspektiva koja je sugerisala da bi Indija mogla da zauzme "drugi rang" među globalnim silama AI, sa čime se on ne slaže.

"Indijski pristup AI naglašava primenu u stvarnom svetu, etičke standarde i inkluzivne inovacije. Kao što je Ašvini Vaišnau, indijska ministarka za informacione tehnologije, jasno stavila do znanja u Davosu, Nju Delhi se manje fokusira na modele koji privlače pažnju, a više na efikasnu primenu - od zdravstva i poljoprivrede do obrazovanja i finansijske inkluzije. Ovaj pragmatični naglasak, koji je usko povezan sa najhitnijim potrebama sveta u 21. veku, naglašava težnju Indije da bude pionir u primeni tehnologije za dobrobit društva", smatra Vučić.

Zbog svega toga, naglašava, Samit o uticaju veštačke inteligencije u Indiji je, više od konferencije - on čvrsto postavlja Indiju u centar globalnog diskursa o AI, njegov cilj je da razume kako AI može odgovorno, inkluzivno i u velikim razmerama da se primeni kako bi se rešili izazovi iz stvarnog sveta.