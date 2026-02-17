Slušaj vest

Blokaderi su sinoć u Novom Sadu pokušali da unište svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, ne samo što su dovoženi autobusima iz drugih gradova u Srbiji - najviše iz Novog Pazara - ne samo što su vređali crkvene velikodstojnike koji su došli na svečanost, već su za svoje divljačke napada koristili maloletnike huškajući ih na novinare!

Na društvenim mrežama kruži snimak iz Novog Sada na kom se vidi kako blokaderi - veterani u nasilju - dečacima koji su u toj masi govore da krenu ka novinarki Branki Lazić (reporterki Informera, više puta napadanoj i maltertiranoj prethodne godine na raznim skupovima blokadera).

"Idite, je**te mater Branki Lazić!", govori blokader, dok drugi na pitanje gde je odgovara:

"Eno je dole iza policije, idite je***e joj mamu!"

Zatim onaj prvi "najhrabniji" blokader izgovara:

"Idite tamo slobodno, ja ne smem uhapsiće me!"

Sve to vreme blokaderi-veterani guraju te dečake ispred sebe, ka policiji i ka novinarki koju su odredili kao metu!

Pogledajte na snimku kako je to izgledalo:

Najveća sramota blokadera viđena je sinoć u Novom Sadu - koji tako zdušno "brane" i pozivaju se na rane ovog grada zadate 1. novembra 2024. godine - kada su bezdušno izviždali mitropolitta Crnogorsko-primorskog Joanikija.