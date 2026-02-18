Slušaj vest

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas potpuno je pogubio konce!

Na svom "Youtube" kanalu "Dežurni krivac", gde često "analizira" političku situciju, ali i iznosi raznorazne optužbe, ovog puta je sam sa sobom pričao o njemu znanom receptu "kako pobediti SNS i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića".

Uprkos tome što su i on i njegovi sledbenici često govorili protiv tzv. studenata, ovog puta svoje izlaganje je započeo pokušajima da im se dodvori.

- Studenti imaju ogromnu energiju, ogromnu hrabrost, pokazali su mnogo puta da su spremni na ogromne žrtve, da vole svoju zemlju. Imaju i čistotu jer ne rade ništa iz ličnog interesa - počeo je Đilas uz osmeh.

Međutim, ubrzo je promenio ploču i nije mu dugo trebalo da im poručio da nisu dorasli.

- Ono što nemaju je životno iskustvo, jer ne mogu da ga imaju sa dvadesetak godina života. U tim godinama ne mogu da imaju ni dovoljno znanja jer nisu završili fakultete i nisu još nigde radili. A znanje se stiče obrazovanjem i radom. To znanje i životno iskustvo imaju ljudi iz opozicije. Ne svi, ali velika većina da. Zato je najbolji recept za pobedu nad Vučičevim režimom zajednički front svih koji su protiv ovakve vlasti, front u kome će biti i studenti i opozicija i nestranačke ličnosti - dodao je Đilas.

Potom je izneo i laž da nema teških reči između studenata i opozicije iako smo svedoci da se redovno sukobljavaju.

- Nije teško doći i zbog toga što nema nikakvih teških reči između studenata i opozicionih političara. Teških reči ima samo na mrežama. I tamo velika većina ljudi debatuje na osnovu argumenata, ali ima i dosta onih koji svašta pišu protiv studenata ili protiv opozicije. Ali to nisu stavovi ni studenata ni opozicije -  zaključio je Đilas.

