Blokaderi su sinoć u Novom Sadu pokušali da unište svečanu akademiju povodom dva veka od osnivanja Matice srpske, a na N1 su priznali da su protivnici vlasti skandirali sveštenom licu "lopovi" i zviždali ga!

Reporterka N1 je u uključenju uživo priznala da je svešteno lice verbalno napadnuto, ne znajući ko je u pitanju, a bio je mitropolit Joanikije!

"Kroz kordon policije prošlo je svešteno lice,nisam videla o kome je reč, nije u pitanju bio Irinej, ni Porfirije, ali u svakom slučaju je i on ispraćen negodovanjem, zvižducima i skandiranjem lopovi", navela je reporterka.

Podsetimo, blokaderi ne samo što su dovoženi autobusima iz drugih gradova u Srbiji - najviše iz Novog Pazara - ne samo što su vređali crkvene velikodstojnike koji su došli na svečanost, već su za svoje divljačke napada koristili maloletnike huškajući ih na novinare.