Milenko Jovanov oštro je reagovao na spinovanje koje danas izvode blokaderski mediji, pokušavajući da relativizuju nezapamćenu sramotu koju su juče u Novom Sadu priredili blokaderi, kada su napali crkvene velikodostojnike.

"Jadni su pokušaji Šolakovih medija i blokadera na mrežama da se relativizuje sramota koju su priredili sinoć u Novom Sadu. Jesu li ljudi iz Matice došli da prekinu njihov skup ili obrnuto?

Kakvu kašu u glavi ima blokader kome uopšte padne na pamet da prekida svečanu akademiju povodom dva veka Matice srpske? U kom stadijumu ludila su ti ljudi koji danima prete da će da jašu, da će da biju, da će da upropaste obeležavanje godišnjice najvažnije ustanove u Srba, a onda kukaju što su u tome sprečeni i što niko dobrovoljno ne prihvata da bude maltretiran!

Umesto što sline i glume žrtve, neka se obrate onima koji su ih ubeđivali da je moguće da se to desi. Zamisli, niko nije hteo da im se sagne da bude jahan i stoji mirno dok ga šamaraju, nego im se suprotstavili. Kakva drskost! Šta je sledeće što će ovi bezumnici da rade? Da prekidaju liturgije, pa da opet kukaju što im se neko suprotstavio?

I nikoga sa te strane da im kaže da su izludeli i da to što rade nikakvog smisla nema, nego će da zamene teze, pa će opet oni da budu žrtve i teraj dalje kao da ništa nije nilo?!

E, vala nećete!

Dosta je bilo blokaderskog terora, nasilja i divljanja i zatim pravdanja svake svinjarije koju naprave," naveo je Jovanov.