DRUGI DAN ZVANIČNE POSETE ATINI: Ivica Dačić se sastao sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke (foto)
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, na početku drugog dana zvanične posete Atini, sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke Nikolasom Dendijasom.
Ivica Dačić u Atini Foto: MUP Srbije
U srdačnom i otvorenom razgovoru, ministri Dačić i Dendijas su se saglasili da postoji čvrsto opredeljenje za dalje unapređenje sveukupne saradnje i tradicionalno bratskih i prijateljskih odnosa naših država utemeljenih na jakim
istorijskim vezama.
Tokom sastanka, dvojica ministara razmenila su mišljenja o aktuelnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Evropi, kao i njenim implikacijama na regionalnu stabilnost.
