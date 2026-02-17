Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, na početku drugog dana zvanične posete Atini, sa ministrom za nacionalnu odbranu Republike Grčke Nikolasom Dendijasom.

Ivica Dačić u Atini Foto: MUP Srbije

U srdačnom i otvorenom razgovoru, ministri Dačić i Dendijas su se saglasili da postoji čvrsto opredeljenje za dalje unapređenje sveukupne saradnje i tradicionalno bratskih i prijateljskih odnosa naših država utemeljenih na jakim
istorijskim vezama.

Tokom sastanka, dvojica ministara razmenila su mišljenja o aktuelnoj bezbednosnoj i političkoj situaciji u Evropi, kao i njenim implikacijama na regionalnu stabilnost.

Ne propustiteHronika"NAJVEĆI IZAZOV NAM JE ŠTO PREDSTAVLJAMO NAŠU DOMOVINU" Pripadnik Žandarmerije o odgovornosti prema državi nakon takmičenja u Dubaiju (video)
9.jpg
HronikaSRPSKI SPECIJALCI RAME UZ RAME SA NAJBOLJIMA! Žandarmerija i SAJ ostvarili zapažen plasman u Dubaiju, Dačić i Vasiljević dočekali komandante (foto)
12.jpg
PolitikaMINISTAR DAČIĆ U DVODNEVNOJ POSETI GRČKOJ: Prvi važni susret sa kolegom Livaniosom: Razgovori o bezbednosti i gužvama na Evzoniju (FOTO)
2.jpg
PolitikaDAČIĆ ČESTITAO DIREKTORU AUSTRIJSKE POLICIJE: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je Mihaelu Takaču orden srpske zastave drugog stepena (foto)
PHAL2784.JPG