Slušaj vest

Blokaderski tabloid Danas još jednom je dokazao da  AP Kosovo i Metohija ne posmatraju kao sastavni deo Srbije, već kao jednostrano proglašenu tzv. Republiku Kosovo!

U tekstu jutros objavljenom na portalu "Danasa", u rubrici politika, jedna od glavnih vesti je Kosovo i Metohija, ali kao nezavisna država.

Naslov glasi: "Kako su Osmani, Kurti i Hadžiju čestitali građanima 18 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova?", a u tekstu se ređaju njihove čestitke i hvalospevi, dok autor teksta u Danasu nigde ne navodi da je to srpska teritorija.

Dakle, ako bi neko ušao na sajt Danasa i kliknuo na pomenutu vest, ni po čemu ne bi mogao da zaključi da je u pitanju srpski portal!

Međutim, ovo nije ništa novo kada su u pitanju blokaderski mediji.

Danas Kosovo
Foto: Printscreen

Nedavno je zablistala i Nova. 

U tekstu pod naslovom "Albanski ministar najavio prvu trilateralnu vojnu vežbu Albanije, Kosova i Hrvatske", novinari Nova.rs se prema Kosovu i Metohiji odnose kao prema nezavisnoj državi.

Nigde u tekstu ne pišu "Priština" umesto "Kosovo", nigde ne pišu "tzv. Kosovo" ili "Kosovo i Metohija".

Ovo je još jedna potvrda blokaderske politike - za njih je južna srpska pokrajina zapravo nezavisna država.  

