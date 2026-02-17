"Najoštrije osuđujem narušavanje proslave velikog jubileja - 200 godina Matice srpske u Novom Sadu. Nedopustivo je da se svečana akademija posvećena kulturnom i istorijskom nasleđu naše zemlje pretvori u poprište uvreda, nasilja, provokacija i omalovažavanja učesnika. Matica srpska je institucija koja čuva identitet i kontinuitet našeg naroda, to je mesto koje moramo da čuvamo i poštujemo. To je mesto dijaloga i susreta, a ne mesto sukoba i podela. Ako su ti ljudi koji su izazivali nerede i vređali patrijarha protiv jednog od stubova srpstva, ako su protiv očuvanja jezika i pisma, protiv svega što je srpsko - postavlja se pitanja: za šta su onda? Šta će braniti, ako nbrane i ne čuvaju svoje poreklo i korene? Ovo je dokaz da su protiv Srbije i da dodatno stvaraju podele u društvu. Naša kultura i tradicija su iznad svakog oblika vandalizma i neprimerenog ponašanja. To nije slika kojom se ponosi srpski narod, jer naš narod nikada nije dao da neko udara i vređa njegovu istoriju i kulturno nasleđe", izjavio je ministar Milićević.