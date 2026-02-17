"NEDOPUSTIVO JE DA SE SVEČANA AKADEMIJA PRETVORI U POPRIŠTE UVREDA, NASILJA..." Milićević: Dokaz da su protiv Srbije
Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je najnovije napade blokadera na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i nasilje u Novom Sadu.
Naime, kako je Kurir pisao, šaka blokadera se skupila ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i negodovali su na dolazak mitropolita Joanikija, kog su dočekali kao najgoreg neprijatelja, jer im, čini se, smeta kultura, nasleđe, sve što ima veze sa Srbijom.
Milićević je naveo da je nedopustivo da se svečana akademija pretvori u poprište uvreda.
"Najoštrije osuđujem narušavanje proslave velikog jubileja - 200 godina Matice srpske u Novom Sadu. Nedopustivo je da se svečana akademija posvećena kulturnom i istorijskom nasleđu naše zemlje pretvori u poprište uvreda, nasilja, provokacija i omalovažavanja učesnika. Matica srpska je institucija koja čuva identitet i kontinuitet našeg naroda, to je mesto koje moramo da čuvamo i poštujemo. To je mesto dijaloga i susreta, a ne mesto sukoba i podela. Ako su ti ljudi koji su izazivali nerede i vređali patrijarha protiv jednog od stubova srpstva, ako su protiv očuvanja jezika i pisma, protiv svega što je srpsko - postavlja se pitanja: za šta su onda? Šta će braniti, ako nbrane i ne čuvaju svoje poreklo i korene? Ovo je dokaz da su protiv Srbije i da dodatno stvaraju podele u društvu. Naša kultura i tradicija su iznad svakog oblika vandalizma i neprimerenog ponašanja. To nije slika kojom se ponosi srpski narod, jer naš narod nikada nije dao da neko udara i vređa njegovu istoriju i kulturno nasleđe", izjavio je ministar Milićević.
