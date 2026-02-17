Slušaj vest

Blokaderi su sinoć u Novom Sadu skandirali sveštenom licu, mitropolitu Joanikiju, "lopovi" i zviždali ga, ali takav sraman napad na Srpsku pravoslavnu crkvu nije se dogodio preko noći.

Naime, ideolozi blokadera godinama agresivno vrše kampanju protiv SPC, što je i rezultiralo sinoćnjim sramnim nasiljem u NS.

Svi oni koji se više od godinu dana guraju među tzv. studente su isti oni koji su huškali narod na pravoslavlje i sveštenstvo, a u tome su svoj udeo imali i strani centri moći, tačnije hrvatska pevačica Severina.

Severina

Omiljena blokaderska pevačica poznata po mržnji prema našoj zemlji godine 2021. je govoreći za hrvatske medije o borbi za starateljstvo nad sinom Aleksandrom sa bivšim suprugom Milanom Popovićem, u priču uvukla i Porfirija, ni krivog ni dužnog!

Ovako je tekla kampanja protiv Crkve Izvor: Kurir televizija

"A tu je i novoizabrani poglavar Srpske pravoslavne crkve, slavni Porfirije, Milanov, prijatelj koji mi, navodno, nešto oprašta, a oprost od njega ne tražim. Neka se on radije pokaje za svoje grehe i pomoli za spas svoje duše. Trebaće mu. Porfirije je, kao dobar Milanov prijatelj, dopustio da se dete kršteno u katoličkoj crkvi ponovno krsti u pravoslavnoj bez saglasnosti majke. Toga nema nigde", izjavila je Severina.

Mesecima ga je uznemiravala i slala mu uvredljive i preteće poruke telefonom.

Foto: Marina Lopičić, Nebojša Mandić

U njima ga je oslovljavala s "pope" ("Pope, pope, družiš se s krimosima") i pisala bukvalno sve i svašta, koristeći takav rečnik koji normalan čovek ne može ni da zamisli (zbog čega mnoge poruke i nisu objavljene koliko su bljutave i ogavne).

Poglavar SPC na kraju je sve prijavio hrvatskom tužilaštvu (DORH - Državno odvjetništvo Republike Hrvatske), koje je pokrenulo predistražni postupak protiv Severine.

Biljana Stojković

Aktivistkinje nekoliko ženskih organizacija pre sedam godina su, u susret 8. martu, udarile na svetinju i na spomenik patrijarhu Pavlu u centru Beograda, na koji su okačili kecelju sa porukom "Abortus je žensko pravo".

Sa oduševljenjem je to ispratila Članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković.

Takođe, Biljana Stojković se jednom prilikom slikala i sa nepoznatim mladićem koji je svojim kostimom ismevao sveštena lica.

Vidojković i Nenad Kulačin

Blokaderi Marko Vidojković i Nenad Kulačin, pisac i novinar, besramno su govorili protiv sveštenih lica.

Naime, blokaderski dvojac na Youtube kanalu blokaderskog medija Nova S ima podkast "Dobar, loš, zao" gde izgovaraju raznorazne užasne reči, a u ovom slučaju su nadmašili i sami sebe.

"Bradati jadnik, treba ga k**ti žešće", rekao je Vidojković, a nadovezao se Kulačin.

"Bradata jadnica".

Marko Vidojković Foto: Printscreen

Aida Ćorović

Aktivistkinja i poznata blokaderka Aida Ćorović, koja je karijeru izgradila na mržnji prema Srbiji, jednom prilikom je na tribini ispalila salvu uvreda.

"Imamo prekoputa monstrume, imamo patrijarha koji se potpuno razulario i gubi na svim frontovima", rekla je, između ostalog, Aida.

Mrzi sve srpsko, a živi u Srbiji i zarađuje: Aida Ćorović Foto: Beta, Shutterstock

Draža Petrović: Seks šop da bude blizu crkvene prodavnice

Dragoljub Draža Petrović, urednik blokaderskog tabloida "Danas", pokušao je, kao i uvek, da bude na silu duhovit.

Jednom prilikom je intervjuisan na Zelenom Vencu, a na pitanje reporterke u koji bi lokal u tom delu grada Beograda najpre ušao, Draža je izvređao crkvu na gnusan način.

Dragoljub Draža Petrović Foto: X printscreen

"Privlači me crkvena prodavnica. E sad, u seks šop bih ušao svakako da vidim šta ima, nikad nisam bio... Logičan je taj spoj, jer načelo religije i crkve je 'ljubi bližnjeg svog", logično je da seks šop bude u blizini crkvene prodavnice - veži bližnjeg svog, bičuj bližnjeg svog... Ko dođe u seks šop može da ode i do crkvene prodavnice da se konsultuje da li je to greh", rekao je Petrović.

Dinko Gruhonjić: Crkva je odvratna!

Profesor Filozofoskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić svakako je najistaknutiji predstavnik blokadera koji ne preza da udari na Srbiju i crkvu.

"Crkva koja je tako monumentalno odvratna...Ja sam na jednoj tribini rekao da crkva na Telepu stoji ko piletu si*e, to mogu biti dobri pabovi, može se napraviti dobra za*ebancija", poručio je on.

Dinko Gruhonjić Foto: Youtube/Al Jazeera Balkans

Ana Lalić: Niču nam crkve kao trafike

Novinarka Ana Lalić je pre dve godine na festivali u Dubrovniku ispalila kontroverzne izjave i u stilu Dinka Gruhonjića između redova poručila da joj je maltene žao što je Vojvodina deo Srbije!

"Mi u Vojvodini svaki dan doživljavamo dosrbljavanje jer nismo dovoljno Srbi, niču nam crkve kao trafike u svakom kvartu", poručila je Ana Lalić, poznata i po tome što je tokom pandemije koronavirusa privedena zbog objavljivanja netačnih informacija da Klinički centar Vojvodine ima problem sa nedostatkom osnovne opreme i da funkcioniše u potpuno haotičnim uslovima.