Blokaderi su sinoć u Novom Sadu još jednom iskazali nasilje u kojem nosu poštedeli ni crkvene velikodostojnike, pa će njihova sramota dok su zviždali mitropolitu Crnogorsko-rpimorskom Joanikiju ostati za vijek vjekova - a društvene mreže prepune su snimaka koji dodatno svedoče o tome šta su radili, kako su se ponašali i ko su, uostalom, bili predstavnici blokadera u nasilnom pokušaju ometanja i prekidanja svečanosti povodom 200 godina Matice srpske.

Urlali su, psovali, pokazivali srednji prst.

Među razularenim blokaderima našli su se i oni koji ne plaćaju porez državi, pa su ustali protiv države! Biznismen Branko babić je na Iksu razotkrio upravo takav blokaderski par, za koji tvrdi da živi od prodaje igračaka na crno.

Upravo su oni snimljeni kako urlaju i ponosno pokazuju srednji prst, maltene pozirajući pred kamerama!

Na društvenim mrežama kruži snimak iz Novog Sada na kom se vidi kako blokaderi - veterani u nasilju - dečacima koji su u toj masi govore da krenu ka novinarki Branki Lazić, da joj "j**u mater" i da izazovu haos, jer oni kako su rekli, dok guraju maloletnike prema policiji, ne smeju! O tome više pričitajte OVDE.