U saopštenju se ukazuje i da su ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji do te mere ugrožena da se bez ikakve zadrške može poručiti da je reč o najugroženijem narodu na tlu savremene Evrope.

„Albanske separatističke političke strukture na Kosovu i Metohiji danas proslavljaju godišnjicu nečega što doživljavaju kao pobedu svoje ideologije, međutim jednostrano proglašenje nezavisnosti u Prištini pre 18 godina jeste ništa drugo do jedan veliki poraz sa stanovišta međunarodnog prava, ali i poraz za sve one koji su se nadali uspostavljanju normalnog i uređenog mirnodopskog društva na Kosovu i Metohiji. Takvu poziciju Srbije prepoznaje veći deo čovečanstva, jer postoji shvatanje da flagrantno kršenje međunarodnog prava počinjeno jednostranim proglašenjem nezavisnosti takozvanog 'Kosova' jeste ne samo napad na međunarodno pravo, već i početak zaraze koja preti da ugrozi interese mnogih država koje na svojoj teritoriji imaju separatističke pokrete“, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Kako dodaju, odluka doneta u Prištini pre 18 godina problematična je i sa moralnog stanovišta, jer je njome napravljen, kako kažu, antidemokratski politički sistem koji počiva na sistematskom obespravljivanju i teroru nad srpskim narodom i njihovom progonu sa vekovnih ognjišta.

„Srbi na Kosovu i Metohiji su u poslednjih 18 godina, kao žrtve separatističkih težnji ekstremnih albanskih političkih struktura, bili suočeni sa svom razornošću šovinističke mržnje i izloženi svakoj vrsti nasilja. Ljudska prava Srba na Kosovu i Metohiji su do te mere ugrožena da se bez ikakve zadrške može poručiti da je reč o najugroženijem narodu na tlu savremene Evrope.Naša političko-diplomatska borba za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju zato nije samo međunarodno-pravna obaveza, već i moralni imperativ i najvažnije nacionalno pitanje i tim ćemo se principima voditi i brinuti o našem narodu dok god je na čelu Srbije predsednik Aleksandar Vučić“, zaključuje se u saopštenju Kancelarije za KiM.